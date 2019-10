Su Sky Atlantic sta per arrivare Watchmen , l'attesissima serie targata HBO sviluppa da Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) e basata sull'omonima creatura di carta e d'inchiosto creata dal maestro Alan Moore tra il 1986 e il 1987. La serie non è un sequel dei comics e non è un sequel del film del 2009 di Zack Snyder, ma qualcosa di nuovo...ovviamente con i dovutissimi riferimenti all'universo di Watchmen! L'appuntamento con il primo episodio in versione originale sottotitolata e in contemporanea con gli U.S.A. è per lunedì 21 ottobre alle 03.00 del mattino (poi in replica in replica alle 21.15 e alle 23.15, disponibile anche su On Demand e su NOW TV), mentre gli episodi in versione doppiata in italiano andranno in onda il lunedì sera alle 21.15 a partire dal 28 ottobre. Intanto, scorri la gallery con le prime immagini.