Watchmen: ecco la data di uscita in Italia

Su Sky Atlantic sta per arrivare, in prima tv per l'Italia, l'attesissima Watchmen , la serie tv creata da Damon Lindelof per HBO e ispirata alla miniserie a fumetti di Alan Moore uscita negli U.S.A. tra il 1986 e il 1987. Nel cast, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Jeremy Irons e Jean Smart.

Quis custodiet ipsos custodes? Su Sky Atlantic sta per arrivare Watchmen, l'attesissima serie targata HBO sviluppa da Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) e basata sull'omonima creatura di carta e d'inchiosto creata dal maestro Alan Moore tra il 1986 e il 1987.

Watchmen, di cosa parla la serie tv

Watchmen è ambientata negli Stati Uniti d'America in un presente alternativo in cui supereroi e vigilanti mascherati sono stati dichiarati fuorilegge a causa dei loro metodi "alternativi", cioè violenti e ben al di là del limite della legalità. Alcuni di loro, però, insoddisfatti dello stato attuale delle cose, decideranno di dare inizio a una rivoluzione, mentre altri cercheranno di fermarli prima che la situazione degeneri. La serie, per la precisione è ambientata a Tulsa, Oklahoma, in una realtà alternativa - una realtà senza internet e senza smartphone, per svelare una della maggiori differenze dalla nostra. Sono passati 34 anni dalla fine del fumetto, e Robert Redford, eletto nel 1992 per la prima volta, è il Presidente degli Stati Uniti d'America con più mandati. Dopo una serie di violenti attacchi ai danni di poliziotti da parte di un gruppo di suprematisti bianchi seguaci di Rorschach che si fanno chiamare "The Seventh Cavalry" (il Settimo Reggimento), gli agenti cominciano a indossare tutti delle maschere per proteggere la propria identità. In realtà l'escalation di violenza è appena all'inizio...

Watchmen, il cast della serie tv

Nel cast principale della serie troviamo Regina King nei panni della detective Angela Abar (AKA Sister Night); Don Johnson nei panni del Capo della Polizia Judd Crawford; Tim Blake Nelson nei panni del detective Looking Glass; Louis Gossett Jr. nei panni di Will Reeves; Jessica Camacho nei panni di Pirate Jenny; Andrew Howard nei panni di Red Scare; Jeremy Irons nei panni di Adrian Veidt, AKA Ozymandias; Jean Smart nei panni di Laurie Blake, AKA Silk Spectre II; Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Cal Abar; Jacob Ming-Trent nei panni di Panda; Frances Fisher nei panni di Jane Crawford; Tom Mison nei panni di Mr. Phillips; Sara Vickers nei panni di Ms. Crookshanks; Hong Chau nei panni di Lady Trieu; James Wolk nei panni del Senatore Keane.

Watchmen, la data di uscita in Italia della serie tv

Watchmen andrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata ogni lunedì alle 03.00 a partire dal 21 ottobre (dunque in contemporanea con l'America, poi in replica in seconda serata alle 23.15). Per la versione doppiata bisognerà aspettare un po' di più: gli episodi in italiano andranno infatti in onda ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 28 ottobre.