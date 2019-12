Il settimo episodio di Watchmen in versione originale sottotitolata è andato in onda su Sky Atlantic lunedì 2 dicembre alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15), mentre l'episodio in versione doppiata in italiano andrà in onda in prima serata lunedì 9 dicembre alle 21.15.