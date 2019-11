I migliori film di Christian De Sica

Assoluto mattatore dei cinepanettoni, figlio d’arte, attore talentuoso e carismatico è tra i volti più noti della commedia italiana. Christian De Sica è attivo dagli anni Settanta e nel corso della sua carriera ha mostrato tutta la sua poliedricità nei panni di attore, cantante, regista, sceneggiatore e grande intrattenitore. Ispirato dal padre Vittorio per il cinema e dai grandi crooner americani per la musica, Christian De Sica ha legato indissolubilmente il suo nome a quello dei cinepanettoni e Massimo Boldi, compagno d’avventura e straordinario partner in scena. In coppia hanno sbancato per anni i botteghini regalando gioia e risate ai tanti spettatori che hanno riempito le sale. Ancora oggi scene di alcuni film cult inondano i social e riscuotono grandi apprezzamenti, attestando ancora una volta la forza di film costruiti con leggerezza per donare un po’ di allegria. Ma Christian De Sica è anche regista e lo scorso anno ha girato “Amici come prima”, mentre quest’anno è nelle sale con “Sono solo fantasmi”. Tra le sue pellicole più apprezzate anche dalla critica, c’è “Il figlio più piccolo”, film diretto da Pupi Avati e che nel 2010 gli ha permesso di vincere il Globo d’Oro e il Nastro d’Argento. Sono 62 i film in cui appare Christian De Sica, ecco i migliori della sua carriera:

Sapore di mare

Vacanze di Natale

Yuppies – I giovani di successo

Compagni di scuola

Fratelli d'Italia

Anni 90

SPQR – 2000 e ½ anni fa

Simpatici & antipatici

Merry Christmas

Il figlio più piccolo

Sapore di mare

Film cult del 1983, “Sapore di mare” è diretto da Carlo Vanzina e ha tra i suoi interpreti Christian De Sica e Jerry Calà. Grande successo con oltre 10 miliardi di lire di incasso, è ancora oggi uno dei film più apprezzati per la sua nota nostalgica nel raccontare gli anni Sessanta. Nel film Christian De Sica è Felicino Carraro, figlio di una famiglia milanese presenza fissa a Forte dei Marmi e fratello di Luca Carraro, interpretato da Luca Carraro.

Vacanze di Natale

Nel 1983 arriva anche “Vacanze di Natale”, primo di una lunghissima serie di cinepanettoni. Si tratta dell’antesignano di questo particolare genere e vede tra i protagonisti Christian De Sica, Jerry Calà, Claudio Amendola e Stefania Sandrelli. Si tratta di una fotografia in chiave ironica dell’Italia in vacanza durante gli anni Ottanta. De Sica interpreta Roberto Covelli, figlio di una famiglia di ricchi costruttori edili. Il ragazzo è tornato a Cortina d'Ampezzo direttamente da New York con la bellissima fidanzata Samantha.

Yuppies – I giovani di successo

Sull’onda del fenomeno di costume dello yuppismo, Carlo Vanzina dirige “Yuppies – I giovani di successo” con Jerry Calà, Massimo Boldi, Christian De Sica ed Ezio Greggio. Si tratta di una delle pellicole che hanno rappresentato al meglio le atmosfere della Milano da bere.

Compagni di scuola

Diretto e interpretato da Carlo Verdone, “Compagni di scuola” è una delle commedie più apprezzate del regista romano. Tra i protagonisti di questo film corale c’è anche Christian De Sica che interpreta Bruno Ciardulli, in arte Tony Brando. Cantante fallito, cerca di colmare i suoi debiti umiliandosi davanti a tutti. Il film nacque da uno spunto autobiografico dello stesso Verdone e del suo compagno di scuola, e futuro cognato, Christian De Sica. Entrambi si trovarono invitati a una rimpatriata dai tristi esiti.

Fratelli d'Italia

Commedia a episodi, “Fratelli d’Italia” è diretto da Neri Parenti. Christian De Sica interpreta Cesare Proietti, un commesso romano che sogna il jet set. Per alcune casualità, conosce Turchese, bella ereditiera ma per uno scambio di persona tutti credono che si tratti del rampollo di un famoso industriale. La situazione apre a tanti equivoci e sketch che sono stati poi in parte ripresi nei cinepanettoni.

Anni 90

“Anni 90” è un film diviso in otto episodi ed interpretato da Massimo Boldi, Christian De Sica, Nino Frassica, Francesco Benigno, Ezio Greggio, Maurizio Mattioli e Andrea Roncato. De Sica interpreta Cesare Proietti e Lando Marcelli.

SPQR – 2000 e ½ anni fa

“S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa” è un film diretto da Carlo Vanzina e che vede protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi. Si tratta di una trasposizione delle vicende di mani pulite nell'età della Roma antica. La pellicola è ricca di riferimenti all’attualità ed è una delle più apprezzate della coppia De Sica-Boldi.

Simpatici & antipatici

Ambientato nel circolo “Tiber” nella ricca borghesia di Roma, “Simpatici & anticipatici” è una delle pellicole dirette e interpretate da Christian De Sicca. Un ricco cast per un film che nasce da una battuta a cui De Sica è molto legato: «Come ci attavoliamo, simpatici contro antipatici?». La frase è stata detta nei film “Yuppies - I giovani di successo”, “Yuppies 2” e “Fratelli d'Italia”.

Merry Christmas

Ennesimo cinepanettone di grande successo uscito nel 2001, “Merry Christmas” esalta ulteriormente le doti da comico di Christian De Sica e Massimo Boldi. De Sica interpreta il pilota d’aereo Fabio Trivellone che ha due famiglie, la prima composta da Selvaggia e la figlia Martina, l’altra composta da Serena e Matteo, il figlio della donna.

Il figlio più piccolo

Diretto da Pupi Avati, Christian De Sica offre una delle migliori prove da attore nel film “Il figlio più piccolo”. Uscito nel 2010, il film ha incassato oltre 2 milioni di euro e ha permesso all’attore di conquistare il premio come migliore attore protagonista ai Nastri d’Argento. De Sica interpreta Luciano Baietti, imprenditore romano senza scrupoli che nel giorno stesso in cui si sposa scompare. Diciotto anni dopo è dirigente di una delle più importanti società immobiliari del paese e alla vigilia delle seconde nozze decide di richiamare la prima moglie e Baldo, il figlio più piccolo, studente dams scelto come testimone di nozze e nuovo dirigente del suo impero d'affari.