Film di Natale: le migliori commedie

Non c’è Natale senza che, con tutta la famiglia, ci si riunisca davanti alla tv a guardare una commedia.

Ci sono i grandi classici, le commedie irriverenti e quelle che qualche lacrima la fanno scendere. Ma scopriamo insieme i titoli che proprio non si possono perdere.

“Una poltrona per due” (1983)

Titolo originale “Trading Places”, il film diretto da John Landis “Una poltrona per due” è interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

A Philadelphia, Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) è un ricco agente di cambio con tanto di maggiordomo e con una fidanzata splendida ma superficiale; Billie Ray Valentine (Eddie Murphy) è un senzatetto che finge d’essere un veterano di guerra per raccogliere qualche soldo. Le loro vite si incrociano alla vigilia del Natale, quando si scontrano per la strada e Louis - pensando di essere stato aggredito - chiama la polizia e fa arrestare un incredulo Billie. All’arresto assistono due imprenditori che, per dimostrare chi dei due abbia ragione in merito alle ragioni che spingono l’uomo a delinquere, offrono un posto di lavoro a Billie e fanno perdere a Louis tutto ciò che nella vita ha ottenuto.

“Mamma, ho perso l'aereo” (1990)

Grande classico del Natale, “Mamma, ho perso l’aereo” (uscito negli USA col titolo “Home Alone”) racconta le vicende del piccolo Kevin (Macaulay Culkin), dimenticato a casa dalla famiglia in procinto di partire per Parigi, dove trascorrerà le vacanze natalizie.

Il bambino, felice di essere finalmente in pace e lontano dalla sua numerosissima famiglia, viene preso di mira dai ladri non violenti Harry Lime (Joe Pesci) e Marv Merchants (Daniel Stern): così, inventa una serie di stratagemmi e di trappole per tenere i due ladruncoli lontani dalla sua casa. A dargli coraggio è il vecchio Marley (Roberts Blossom) che, al centro di strane storie per la sua vita in solitudine, è in realtà un uomo buono desideroso solo di riconciliarsi con il figlio.

“Babbo bastardo” (2003)

Commedia natalizia irriverente e sboccata che ha per protagonista Billy Bob Thornton, “Babbo bastardo” segue le vicende dei ladri Willie e Marcus, specializzati in rapine nei centri commerciali con un copione ben preciso: Willie si fa assumere come Babbo Natale e Marcus, affetto da nanismo, lo affianca nelle vesti di elfo.

Un giorno, sulle gambe del finto Babbo Natale - in realtà un alcolizzato, attratto dalle donne sovrappeso - si siede un bimbo orfano di madre e col papà in carcere per frode, che lo invita nella sua splendida villa. E se all’inizio Willie intende approfittarsi della situazione, ben presto a quel bambino si scoprirà molto legato.

“Fuga dal Natale” (2004)

Tratto dall'omonimo romanzo del 2001 di John Grisham, in “Fuga dal Natale” Luther Krank è un padre di famiglia che, stanco del consumismo che lo circonda e in seguito alla partenza della figlia per il Perù, sceglie di scappare dal Natale insieme alla moglie.

A scombinare i suoi piani si mettono i vicini, che assediano la sua casa perché non si rassegnano a non avere lui e la moglie con loro per Natale, e una telefonata della figlia che gli annuncia il ritorno a casa per le feste, insieme al fidanzato. Così, Luther ha solo 12 ore per addobbare la casa e per preparare tutto per un (altro) Natale tradizionale.

“Qualcuno salvi il Natale” (2018)

Titolo originale “The Christmas Chronicles”, “Qualcuno salvi il Natale” racconta la storia di due ragazzini che, orfani di padre, sono costretti a trascorrere da soli la Vigilia in quanto la mamma deve lavorare.

Kate, sicurissima dell’esistenza di Babbo Natale, convince il fratello Teddy a costruire una trappola per coglierlo in flagrante ma, quando questo atterra sul loro tetto, i due non riescono a non salire sulla sua slitta: le renne tuttavia si imbizzarriscono, e il Natale è compromesso. Come farà Babbo Natale a consegnare tutti i regali, senza la sua slitta?