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@Getty Images

Macaulay Culkin nasce il 26 agosto 1980 a New York.

Katie Holmes, ecco com'è cambiata
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@Getty Images

L’esplosione mediatica di Macaulay Culkin avviene nel 1990 con il film “Mamma ho perso l’aereo”.

Tori Spelling, le foto di ieri e di oggi dell'attrice
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@Getty Images

“Mamma ho perso l’aereo” si rivela un successo planetario diventando un film cult della settima arte.

Hugh Grant: ecco com'è cambiato l'attore
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@Getty Images

La pellicola incassa oltre 476.000.000 di dollari al botteghino mondiale.

Tori Spelling, le foto di ieri e di oggi dell'attrice
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@Getty Images

“Mamma ho perso l’aereo” è l’incasso più alto dell’anno negli Stati Uniti d’America.
 

Claudia Schiffer, le foto della modella ieri e oggi
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@Getty Images

Nel 1992 esce “Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York” che incassa oltre 350.000.000 di dollari in tutto il mondo.

Katie Holmes, ecco com'è cambiata
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@Getty Images

Macaulay Culkin è tra le celebrity più famose e amate al mondo.

Hugh Grant: ecco com'è cambiato l'attore
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Claudia Schiffer, le foto della modella ieri e oggi
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Katie Holmes, ecco com'è cambiata
10/25
@Getty Images

Macaulay Culkin.

Tori Spelling, le foto di ieri e di oggi dell'attrice
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Claudia Schiffer, le foto della modella ieri e oggi
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Hugh Grant: ecco com'è cambiato l'attore
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Katie Holmes, ecco com'è cambiata
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Claudia Schiffer, le foto della modella ieri e oggi
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Tori Spelling, le foto di ieri e di oggi dell'attrice
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Hugh Grant: ecco com'è cambiato l'attore
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Claudia Schiffer, le foto della modella ieri e oggi
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Katie Holmes, ecco com'è cambiata
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Tori Spelling, le foto di ieri e di oggi dell'attrice
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Claudia Schiffer, le foto della modella ieri e oggi
21/25
@Getty Images

Macaulay Culkin.

Tori Spelling, le foto di ieri e di oggi dell'attrice
22/25
@Getty Images

Macaulay Culkin.

Claudia Schiffer, le foto della modella ieri e oggi
23/25
@Getty Images

Macaulay Culkin.

Hugh Grant: ecco com'è cambiato l'attore
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Katie Holmes, ecco com'è cambiata
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@Getty Images

Macaulay Culkin.

Tori Spelling, le foto di ieri e di oggi dell'attrice
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