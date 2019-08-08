Macaulay Culkin nasce il 26 agosto 1980 a New York.
L’esplosione mediatica di Macaulay Culkin avviene nel 1990 con il film “Mamma ho perso l’aereo”.
“Mamma ho perso l’aereo” si rivela un successo planetario diventando un film cult della settima arte.
La pellicola incassa oltre 476.000.000 di dollari al botteghino mondiale.
“Mamma ho perso l’aereo” è l’incasso più alto dell’anno negli Stati Uniti d’America.
Nel 1992 esce “Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York” che incassa oltre 350.000.000 di dollari in tutto il mondo.
Macaulay Culkin è tra le celebrity
più famose e amate al mondo.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.