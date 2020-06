Arrivano i set Lego per Mamma ho perso l'aereo e Seinfeld

Del resto, “ Mamma ho perso l’aereo ” è la commedia live action più redditizia di tutti i tempi. E, seppure sia uscita nel 1990, continua a divertire. È un grande classico, capace di coinvolgere bambini di diverse generazioni che - davanti alla tv - si ritrovano a fare il tifo per Kevin McCallister ( Macaulay Culkin ): il ragazzino all’improvviso si ritrova solo in casa mentre la sua famiglia è in vacanza, e le disavventure si susseguono l’una dopo l’altra.

Gli amanti dei Lego (e della tv) hanno di che gioire: la casa della famiglia McCallister (“Mamma ho perso l’aereo”) e l’appartamento della sitcom “Seinfeld” sono ora realizzati con i celebri mattoncini. Per giocarci, sì, ma anche solo da tenere in bella mostra. Come un nerd che si rispetti.

I personaggi “Seinfeld” in formato Lego

Non solo “Mamma ho perso l’aereo”: presto arriveranno anche i mattoncini di “Seinfeld”. Sono stati oltre 10.000 i fan che hanno votato per la realizzazione del set attraverso la piattaforma Lego Ideas. Un set, questo, che arriva dopo i Lego di “Friends” e di “The Big Bang Theory”. E che si rivolge ad un pubblico più adulto, che non vede i Lego come un gioco ma come un oggetto da collezione.

In onda per nove anni, dal 1989 al 1999, la situation comedy vincitrice di 10 Emmy Award e di 3 Golden Globe è soprannominata “show sul nulla”. E, in effetti, i suoi protagonisti sono trentenni dall’età incerta, con identità vaghe e origini non ben definite, che promuovono uno show nello show. Oggi, i personaggi sono pronti a trasformarsi in tanti personaggi Lego: Jerry Seinfeld, Elaine Benes, George Costanza e Cosmo Kramer avranno le loro miniature, e i fan della sitcom non vedono l’ora.