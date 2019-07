Un sequel per Captain Marvel e uno per Black Panther e Doctor Strange . Ma anche un nuovo film sui Guardiani della Galassia e un reboot dei Fantastici Quattro , nonché il quarto capitolo di Thor : ecco tutti i progetti dei Marvel Studios per il futuro del franchise

I fan dell’universo Marvel lo hanno atteso trepidanti per mesi e ora che Avengers: Endgame è giunto nella sale si è dimostrato all’altezza delle aspettative, superando l’incasso record di Avatar, mettendo a segno più di 2 miliardi e 790 milioni di dollari al box office.

Ma cosa succederà dopo il capitolo finale sui Vendicatori, che chiude la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe? Ecco tutte le novità giunte dal Comic-con di San Diego, fra gli eventi più importanti del settore.

Black Widow - maggio 2020

Ad aprire la Fase 4 del MCU sarà Black Widow, nelle sale il prossimo maggio. Dopo infiniti rumors legati al film su Vedova Nera, la spietata spia del KGB, Kevin Feige annuncia ufficialmente la pellicola: in fase di produzione, il progetto è diretto da Cate Shortland e riporta in scena l’attrice Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff, alle prese con il villain Taskmaster. Nel cast anche David Harbour nei panni di The Red Guardian, Florence Pugh nelle vesti di Yelena Belova e Rachel Weisz in quelle di Melina. Durante il Comic-con è stata presentata una clip di Black Widow che mostra un combattimento a Budapest fra la protagonista e la Belova: i fatti narrati in Black Widow si collocano fra Captain America: Civil War e Avengers: Civil War, e indagano le origini dell’anti eroina.

Gli Eterni - novembre 2020

Fra i film presto in arrivo dai Marvel Studios spunta Gli Eterni, la vera novità della Fase 4 del MCU: la pellicola, in produzione, si ispira ad una nuova squadra di supereroi e dovrebbe fungere da prequel del Marvel Cinematic Universe. Al comando dei giochi è il regista Chloé Zhao, che sul set dirige - fra gli altri - Richard Madden nei panni di Ikaris, Kumail Nanjiani alias Kingo, Lauren Ridloff nel ruolo Makkari, Brian Tyree Henry in quello di Phastos, Salma Hayek nelle vesti di Ajak (il leader del gruppo), Lia McHugh in quelle di Sprite, Don Lee aka Gilgamesh e Angelina Jolie che interpreterà Thena. Gli Eterni faranno il loro debutto nell'universo cinematografico Marvel il 6 novembre 2020.

Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli - febbraio 2021

Avete mai sentito parlare della leggenda dei 10 anelli? Kevin Feige assicura che sia stata accennata in diversi comic movie targati Marvel, a partire dal primo Iron Man. Ora la leggenda diventa un film: il protagonista Shang-Chi avrà il volto di Simu Liu e il celebre attore cinese Tony Leung interpreterà il vero Mandarino del MCU (differenziandosi dal personaggio introdotto in Iron Man 3), mentre Destin Daniel Cretton è stato scelto come regista. Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli sarà nelle sale il 12 febbraio 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - maggio 2021

I Marvel Studios per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe mettono in cantiere anche il sequel di Doctor Strange. Il protagonista Benedict Cumberbatch sarà diretto dal regista Scott Derrickson, che durante il Comic-Con ha introdotto anche Elizabeth Olsen, nel cast della pellicola. Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà nei cinema il 7 maggio 2021.

Thor: Love and Thunder - novembre 2021

Il Dio del Tuono conquista tutti, così non deve essere stata una sorpresa scoprire che i Marvel Studios hanno in programma un quarto lungometraggio della serie Thor. Nel film ritroveremo Chris Hemsworth e Tessa Thompson, e assisteremo al ritorno di Natalie Portman nei panni di Mighty Thor. Il debutto del film diretto dal regista Taika Waititi è previsto il 5 novembre 2021.

Blade, Black Panther 2 e gli altri

Lo hanno nominato al termine della conferenza, senza grandi dettagli: fra i progetti Marvel dei prossimi mesi c’è anche la pellicola Blade, interpretata dall’attore premio Oscar Mahershala Ali. Nominati rapidamente anche altri importanti progetti come Black Panther 2 (SCOPRI 8 novità su Black Panther), Captain Marvel 2 (SCOPRI gli Easter Egg del film), Guardiani della Galassia Vol. 3, un nuovo capitolo sugli X-Men e un reboot sui Fantastici Quattro.

