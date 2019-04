Se Marvel e DC fossero squadre di calcio: IL VIDEO

Supereroi contro supereroi: cosa succederebbe se gli appassionati dell’universo dei fumetti si comportassero come le più tradizionali tifoserie di calcio, dando il via ad una spietata competizione? Ce lo mostra un divertente video condiviso sui social network

Mentre diversi attori sono saltati da un universo dei fumetti all’altro, recitando in film sia ispirati ai personaggi Marvel, sia a quelli DC, gli appassionati del genere spesso non amano mischiare i due mondi. Così un utente si è divertito ad immaginare cosa succederebbe se Marvel e Dc fossero due squadre di football avversarie, realizzando un divertente video con protagonisti i due fronti opposti delle tifoserie.



Marvel Vs DC, il VIDEO



Autore del video è Seán Burke con Laughing Around, che ha condiviso sui social network un video di neppure due minuti che porta in scena i più diffusi e irriverenti luoghi comuni legati alle tifoserie di calcio. Si parte con la visione del “match”: un gruppo di appassionati dei comic movie Marvel è all’interno di una sala cinematografica ed ecco partire cori contro il team avversario, con tanto di ritornello contro Batman, uno dei simboli indiscussi del DC Extended universe. La scena si sposta all’esterno, fra chi si presenta al bancone di un bar chiedendo “Trasmettete gli Avengers?”, come si è soliti fare in occasione di un importante incontro sportivo, e chi si lascia trascinare da un dibattito televisivo che scalda gli animi. “Dc, è tempo di cambiare”, urla un ragazzo, e via con il toto-supereroi: teniamo Idris Elba, cediamo Tom Hardy, teniamo Margot Robbie, e così via.





If Movie Fans were like Football Fans.



(Made w/@Laughing_Around) pic.twitter.com/YeN9SQNMyD — Seán Burke (@SeanBurkeShow) 25 marzo 2019

Marvel Football Club



In Rete c’è chi si diverte ad immaginare una squadra di calcio formata dai supereroi Marvel, composta dai più eroici e determinati personaggi del Marvel Cinematic Universe. Il bomber del team? Potrebbe essere Hawkeye. D’altronde ci sarà pur un motivo se lo chiamano Occhio di Falco, gli basterà andare a segno con un pallone da calcio, invece che con le sue solite frecce. In suo sostegno si potrebbero piazzare Wolverine, sull’ala sinistra, e Quicksilver su quella destra: il primo potrebbe puntare sugli artigli di adamantio per controllare la palla (evitando il fallo di… mano), mentre il secondo è il più veloce dell’Universo Marvel. Captain America, Drax il Distruttore dei Guardiani della Galassia e Pantera Nera in centrocampo; il temibile Venom, Hank McCoy aka Beast degli X-Men e Fenomeno di Deadpool in difesa. In porta? Spiderman e le sue ragnatele capaci di arrivare ovunque.



DC Football Club



A fare i conti con l’attacco degli avversari ci potrebbe essere Superman: con la sua forza sovrumana, la velocità e la spiccata intelligenza sarebbe ideale come difensore, insieme a Flash, il più veloce dei fumetti DC, ma anche Bane – con il suo veleno – potrebbe saper tenere alla larga gli avversari. Fra i pali della porta, Lanterna Verde darebbe del filo da torcere ai calciatori Marvel, grazie alla sua capacità di evocare ogni sorta di forme per proteggere la palla dal colpire la rete. E mentre Batman potrebbe stare in centro campo insieme al villain Sinestro, il Deadshot di Suicide Squad si occuperà di mettere a segno il goal.