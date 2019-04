Le star Marvel candidate all’Oscar ieri e oggi

La cerimonia di premiazione della 91esima edizione degli Oscar si terrà il prossimo 24 febbraio presso il Dolby Theatre di Los Angeles. In attesa di conoscere i nomi dei vincitori dell’ambita statuetta, in un anno dove i comic movie sono stati protagonisti, scopriamo chi fra i nominati (e i vincitori) di ieri e di oggi ha fatto parte dell’universo dei fumetti Marvel.



SCOPRI GLI ATTORI DEL MCU CANDIDATI ALL’OSCAR









Cate Blanchett: 2 vittorie, 7 nomination



Durante la sua carriera l’attrice australiana ha messo a segno diversi successi: nel 2005 ha vinto l’Oscar come Miglior attrice non protagonista per The Aviator e nove anni più tardi è stata premiata come Miglior attrice protagonista per Blue Jasmine, oltre ad avere ottenuto altre cinque nomination nel corso degli anni. Ma cosa c’entra la Blanchett con i fumetti? La star interpreta Hela, la sorella di Loki, in Thor: Ragnarok di Taika Waititi, del 2017.



Avengers: Endgame: il look dei Vendicatori e il futuro Marvel



Jeremy Renner: 2 nomination



Noto per essere l’infallibile arciere Occhio di Falco di casa Marvel, in arte Clint Barton, Jeremy Renner si è guadagnato un premio come Miglior attore per The Hurt Locker (2009) e successivamente ha ottenuto la nomination come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in The Town (2010) di Ben Affleck. Rivedremo presto Renner in Avengers: Endgame (2019), dopo la sua partecipazione ad Avengers, Avengers: Age of Ultron e a Captain America: Civil War, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo nel 2016.



Da Marvel a DC, gli attori comparsi in più di un comic movie



Brie Larson: 1 vittoria, 1 nomination



La star ha vinto l'Oscar come Miglior attrice per la sua performance in Room (2015) e, secondo alcuni esperti del settore, sarebbe stata meritevole almeno di una nomination anche nel 2013 per la sua performance nel film Short Term 12 diretto da Destin Cretton. A valerle un grande successo, al di là del premio Oscar, si presume sarà la sua interpretazione nei panni di Carol Danvers, alias Captain Marvel, nei film in uscita nelle sale il prossimo 6 marzo, fra le pellicole più attese del 2019 (SCOPRI le previsioni al box office). La Larson nelle vesti della supereroina sarà presente anche in Avengers: Endgame.



Captain Marvel, nuovo VIDEO e previsioni da record al box office



Mark Ruffalo: 3 nomination



Mark Ruffalo, che interpreta Bruce Banner alias Hulk dal primo Avengers al prossimo Endgame, è stato nominato per tre volte dall’Academy nel corso della sua carriera. Nel 2010 era in corsa come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in I bambini stanno bene, poi si è fatto notare nella stessa categoria nel 2014 per Foxcatcher - Una storia americana e nel 2015 per Il caso Spotlight.



Avengers: Endgame, tutti gli attori che potrebbero sparire



Robert Downey Jr.: 2 nomination



Il Tony Stark alias Iron Man di Robert Downey Jr. meriterebbe senza dubbio un Oscar, ma l’Academy non c’è ancora arrivata. Così l’attore si deve accontentare di una candidatura come Miglior attore per Chaplin (1992) e come Miglior attore non protagonista per Tropic Thunder: qui ha gareggiato al fianco di Josh Brolin, suo futuro nemico nel MCU, perdendo contro un altro personaggio dei fumetti, il Joker interpretato dal compianto Heath Ledger in The Dark Knight. Robert Downey Jr. è un pezzo grosso dell’universo Marvel: dopo l’esordio in Iron Man nel 2008 e sequel e la sua apparizione nella saga degli Avengers, l’attore è comparso in L’Incredibile Hulk (2008), Captain America: Civil War (2016) e Spider-Man: Homecoming (2017).



La #10yearschallange dei supereroi Marvel



Gwyneth Paltrow: 1 vittoria, 1 nomination



Che ne è di Lady Iron Man? Gwyneth Paltrow nel Marvel Cinematic Universe interpreta Pepper Potts, in coppia con Tony Stark. E mentre era impegnata sul set di Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019), la star è riuscita a conquistare (alla sua prima e unica nomination) un Oscar nel 1999 come Miglior attrice per Shakespeare in Love.



Spiderman: Far From Home, prima immagine



Samuel L. Jackson: 1 nomination



Il talentuoso Samuel L. Jackson ha ottenuto una sola nomination all’Oscar nel corso della carriera, per la sua interpretazione in Pulp Fiction (1994). Jackson, intanto, si è dato un gran bel da fare all’interno del mondo dei fumetti: eccolo nei panni di Nick Fury in Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain America: The First Avenger (2011), Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015) e Avengers: Infinity War (2018). Inoltre, ringiovanito di 25 anni con l’aiuto della computer grafica, farà parte del prossimo Avengers: Endgame ed è stato confermato per apparire in Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts.



Black Panther 2, i villain che potrebbero esserci



Sir Ben Kingsley: 1 vittoria, 4 nomination



Ricordate il cattivo di Iron Man 3? Ad interpretare Trevor Slattery alias Mandarin era proprio l’attore Sir Ben Kingsley. Kingsley ha fatto la storia degli Oscar diventando il primo e, al momento, unico attore di origini asiatiche a vincere il premio come Miglior attore per Gandhi (1982). Inoltre vanta altre tre nomination: per Bugsy (Miglior attore non protagonista, 1991), Sexy Beast - L'ultimo colpo della bestia (Miglior attore non protagonista, 2000) e La casa di sabbia e nebbia (Miglior attore, 2003).