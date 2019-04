Captain Marvel, gli Easter Egg del film

Il doppio omaggio a Stan Lee, citazioni di grandi classici come Pulp Fiction, scene post-credit e molto altro. Scopriamo gli Easter Egg del film stand-alone sulla supereroina Marvel appena giunto nelle sale e già in vetta ai box office



I don't know if this was intentional or not, but...... pic.twitter.com/Z3NMCxvI6G — Jeff Rothman (KIRSTIN TODAY!) (A&A 69) (PTX 87) (@amazingjr87) 10 marzo 2019

Blockbuster, che nostalgia!



I cinefili incalliti hanno dovuto dire addio al colosso dei film a noleggio già da diversi anni, a causa dell’avvento del digitale. Ma Captain Marvel inserisce un po’ di amarcord nella sua super-eroica avventura: una scena del film è stata girata usando l'ultimo store di Blockbuster in America, che si trova a Bend, in Oregon, e che nel film si rende protagonista di una scena al cardiopalma. Ma sono gli scaffali del negozio a contenere i migliori Easter Egg, dove spiccano le videocassette di titoli cult come True Lies con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis uscito nell’anno in cui è ambientato Captain Marvel, e Uomini Veri, una pellicola con protagonisti dei piloti dell’aeronautica, proprio come la Carol Danvers di Marvel.



Verso Guardiani della Galassia



Come comunicano gli umani e gli alieni nel film di James Gunn, Guardiani della Galassia? Attraverso il “traduttore universale”, probabilmente. A svelarlo è proprio Carol Danvers mostrando al pubblico di Captain Marvel questo strumento, mentre cerca di scambiare qualche parola con il poliziotto incontrato davanti a Blockbuster.



Il gatto della scena post-credit



Captain Marvel presenta due scene post credit che introducono importanti scenari all’interno del Marvel Cinematic Universe. Protagonista della seconda scena dopo i titoli di coda è il gatto Goose: ricordate il Tesseract, il Cubo Cosmico, oggi nelle mani dello S.H.I.E.L.D.? Era stato ingoiato dal felino...