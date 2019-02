Black Panther 2, i villain che potrebbero esserci

Incassi da record, tre nomination ai Golden Globe e sette candidature agli Oscar: dopo il successo registrato lo scorso anno da Black Panther, un sequel della pellicola targata Marvel è inevitabile. D’altronde il misterioso mondo di Wakanda ha ancora molte storie da raccontare al pubblico. E molti villain da farci incontrare.



Black Panther, ecco la lingua di Wakanda



E’ stato recentemente confermato Ryan Coogler al timone del film – già sceneggiatore e regista del primo Black Panther - e pare che inizierà a scrivere la sceneggiatura quest'anno, con l'obiettivo di iniziare a girare il sequel tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, facendo presumere che il progetto potrebbe essere pronto per la fine del 2020 o i primi mesi del 2021. In vista dello script, è inevitabile domandarsi chi ci sarà nel cast oltre al già noto T’ Challa e ai suoi compagni: chi sarà il cattivo di Black Panther 2?



Se Black Panther fosse stato girato negli anni Novanta

Il ritorno di Killmonger?

Nel primo film è stato Erik "Killmonger" Stevens insieme ai suoi compari Man-Ape e Klaw a dare del filo da torcere agli eroi di casa Marvel, dimostrandosi uno dei supercriminali migliori mai giunti sul grande schermo. In Black Panther 2 assisteremo ad un suo ritorno? L’attore Michael B Jordan per la sua interpretazione del supercriminale dei fumetti ha vinto un premio come Best Villain agli MTV Movie & TV Awards e ora potrebbe tornare, stando ad alcune indiscrezioni circolate online.



L’universo tech di Black Panther

Il Dottor Destino dei Fantastici Quattro

Fra cattivi che potrebbero essere portati in scena, ricordate il Doctor Doom dei Fantastici Quattro? Il film del 2005 non è riuscito a rendere giustizia al cattivo dei fumetti, un vero furfante senza scrupoli e dai modi intimidatori. Ora, però, il villain potrebbe avere una seconda chance, se solo Marvel decidesse di introdurlo come uno dei supercattivi di Black Panther 2. Sulle pagine dei fumetti, il Dottor Destino si è spesso scontrato con Pantera Nera: quando il villain ha scoperto la presenza del Vibranio sul pianeta di Wakanda ha dato il via ad una spietata guerra, alla disperata ricerca di mettere le mani sul metallo. Dunque, sarebbe bello vedere Black Panther e Doctor Doom faccia a faccia all’interno del Marvel Cinematic Universe.



Black Panther, la recensione del film

Gli Skrull di Captain Marvel

Già conosciamo i mutanti Skrull, che faranno il loro ingresso nel MCU quest'anno con Captain Marvel, ed è opinione diffusa che diventeranno una parte importante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. In quest’ottica sarebbe bello vedere Black Panther scontrarsi con queste creature aliene, soprattutto considerando la sua storia contro questi cattivi nei fumetti, dove gli Skrull si sono infiltrati in Wakanda per conquistarla, ma sono stati presto spazzati via da T’ Challa.



La timeline ufficiale del Marvel Cinematic Universe

Salamander K'Ruel, l’amico di Killmonger

Nei fumetti, Salamander K'Ruel è uno degli alleati più fidati di Killmonger nel suo piano originario di prendere il controllo di Wakanda, rovesciando il potere di T'Challa. L'arma principale di K'Ruel è un arco con frecce esplosive, unite al suo fisico reso invincibile dalla presenza dentro di sé del prezioso vibranio. Il personaggio non è masi stato un cattivo a sé stante e sarebbe interessante vederlo apparire in Black Panther 2, magari per dare continuità alla lotta iniziata da Killmonger nel primo film.



Oscar 2019, i film candidati: Black Panther



Nightshade, l’alter ego di Shuri

Nightshade ricorda un po’ la Shuri di Black Panther: è un’esperta di genetica, cibernetica e fisica, dalla forza bruta, che agisce contro T’ Challa. Tilda Johnson alias Nightshade ha alle origini una storia molto simile a quella di Killmonger, essendo nata anche lei nei ghetti d’America, diventando un’ abile criminale per sopravvivere alla vita di strada. Il personaggio vanta una storia molto ricca nei Marvel Comics , potrebbe dunque essere la più probabile antagonista in Black Panther 2.