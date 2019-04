OSCAR® 2019: 8 curiosita’ su Black Panther

Otto titoli candidati all’Oscar per il Miglior film e 7 nomination per Black Panther, progetto ispirato ai personaggi dei fumetti Marvel. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.



SCOPRI BLACK PANTHER







Black Panther, la trama



Black Panther segue le avventure di T'Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, torna a casa nella isolata nazione africana tecnologicamente avanzata di Wakanda, in qualità di Re. A mettergli i bastoni fra le ruote è un vecchio nemico che mette a rischio l'intero destino del futuristico paese e del suo popolo.



Black Panther 2, i villain che potrebbero esserci



Il cast di Black Panther



La regia del film è stata affidata al giovanissimo e talentuoso Ryan Coogler, classe 1986, regista di Prossima fermata Fruitvale Station del 2013 e di Creed - Nato per combattere del 2015. Ad interpretare i protagonisti sono gli attori Michael B. Jordan e Chadwick Boseman. Nel cast troviamo anche Lupita Nyong’o, premio Oscar come Miglior attrice non protagonista nel 2014 per la sua interpretazione in 12 anni schiavo, Danai Gurira e Martin Freeman, nominato ai Golden Globe nel 2015.



L’universo tech di Black Panther



Box office: quanto ha incassato Black Panther?



Il film è costato la bellezza di 200 milioni di dollari, ma il budget speso ha fruttato: l’incasso finale ha superato la cifra record del miliardo e 300 milioni di dollari. Inoltre è al nono posto della top ten dei film più visti di tutti i tempi, guidata da Avatar.



Oscar 2019, Black panther, il film dei record



Oscar® 2019, Black Panther



A quota 7 nomination la pellicola diretta da Ryan Coogler:

Candidatura per il miglior film

Candidatura per la migliore scenografia a Hannah Beachler e Jay Hart

Candidatura per i migliori costumi a Ruth Carter

Candidatura per il miglior montaggio sonoro a Benjamin A. Burtt e Steve Boeddeker

Candidatura per il miglior sonoro a Steve Boeddeker, Brandon Proctor e Peter Devlin

Candidatura per la migliore colonna sonora a Ludwig Göransson

Candidatura per la migliore canzone a All the Stars