Dopo aver lavorato come ballerina e attrice, Lopez debutta anche nel mondo della musica con il singolo "If you had my love", estratto dal suo primo album "On the 6" del 1999. Si tratta solo del primo di una lunga serie di successi discografici che porteranno l'artista a conquistare, tra le altre cose, tre American music award, sette Billboard music award e tre Mtv Europe music award

Jennifer Lopez produrrà una serie tv tratta da Cenerentola del 1997