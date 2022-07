Jennifer Lopez e Ben Affleck, viaggio di nozze a Parigi

L'ondata di caldo anomalo che sta investendo l'Europa centrale e che sta interessando anche Parigi, non ha distolto i “Bennifer”, Jennifer Lopez e Ben Affleck, dal proposito di godersi il primo viaggio da sposati nella splendida capitale francese, scenario perfetto per i due attori che da meno di una settimana hanno firmato i documenti delle loro nozze. Sebbene il viaggio valga come una prima luna di miele, i due divi hanno organizzato il tutto come una vacanza formato famiglia , dal momento che con loro dagli States sono arrivate anche Violet e Seraphina , due dei tre figli di Affleck nati dal suo precedente matrimonio con Jennifer Gardner. Le due adolescenti (Violet ha sedici anni, Seraphina ne ha tredici) sono state avvistate con i neo-sposi in un raffinato ristorante , il noto LeBourget, nei pressi degli Champs-Élysées dove la famiglia si è recata per cena. I presenti non hanno potuto fare a meno di notare i celebri ospiti, dal momento che sia la Lopez che Affleck erano vestiti di tutto punto.

La popstar latina ha stupito tutti con un lungo abito rosso con la gonna vaporosa mentre l'attore di Batman non ha rinunciato al completo con giacca, camicia e cravatta. I due sono rimasti in giro un paio di ore, secondo People che ha riportato la notizia in esclusiva; dopo la cena e una sosta al club per un po' di musica, sono tornati in hotel scomparendo nella notte parigina.

Jennifer Lopez, che ha dato lei stessa la conferma dell'avvenuto matrimonio attraverso i social e il suo blog, collegato alla sua newsletter, non ha fornito alcun aggiornamento a proposito di questo viaggio ai suoi fan, non è chiaro, dunque, se la coppia resterà a Parigi per tornare negli States oppure partirà dalla Francia per fare altre soste in Europa. Difficile anche immaginare che i due attori non si siano accorti dei paparazzi, tuttavia, al loro ingresso al ristorante sono apparsi a proprio agio e rilassati.