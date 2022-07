Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero celebrare un 2° matrimonio

Secondo quanto riportato dal sito statunitense TMZ, pare che i neosposini abbiano in programma un secondo fatidico sì. Secondo il website americano, la cerimonia bis avrà luogo tra poche settimane a casa di Ben Affleck a Riceboro, in Georgia (ricalcando quasi totalmente ciò che avevano in mente vent'anni fa, quando si fidanzarono la prima volta)

Potreste aver notato che Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas questo fine settimana. Prendiamo in prestito il sarcasmo della giornalista Mehera Bonner, che introduce così l'articolo di Cosmopolitan USA dedicato a una potenziale seconda cerimonia per suggellare la minestra riscaldata con cui Jennifer Lopez e Ben Affleck si stanno nutrendo di amore pure (e con cui stanno nutrendo d'amore riflesso tutti i loro fan).



Visto che il fatidico sì più atteso della storia delle favole hollywoodiane (fiabe disneyane comprese) è avvenuto in una cerimonia semplice e molto fredda durante la quale la coppia delle coppie ha atteso il proprio momento con altri promessi sposi, come si usa fare a Las Vegas, forse qualcosa di un filino più hollywoodiano starebbe bollendo in pentola...

Secondo quanto riportato dal sito statunitense TMZ, pare che i neosposini abbiano in programma un secondo matrimonio. Secondo il sito internet americano, la cerimonia bis avrà luogo tra poche settimane a casa di Ben Affleck a Riceboro, in Georgia.



Il livello di rilassatezza estrema del matrimonio nella cappella di Las Vegas suonava un po' stonato. Era un tantino fuori dal coro per chi è abituato a seguire le gesta grandiose di J.Lo e del suo principe azzurro (ritornato sui suoi passi dopo vent’anni, in un'inedita versione delle favole. Ci sarebbe da aggiornare lo schema di Propp insomma).



“Hanno in programma un altro matrimonio completamente gigantesco”, conferma l’edizione a stelle e strisce di Cosmopolitan.



Cosa si sa del presunto secondo matrimonio

approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema gossip È stato TMZ a riferire che il secondo matrimonio si terrà nella proprietà di Ben Affleck a Riceboro, in Georgia.



Secondo il sito web, Jennifer Lopez e il suo manager hanno visitato la casa un po' di tempo fa per organizzare la festa, che dovrebbe tenersi tra poche settimane.

A quanto pare il loro matrimonio bis, targato Georgia, è quasi identico a quello che avevano pianificato 20 anni fa, quando si erano fidanzati per la prima volta.

Secondo quanto riferito, la casa è un’enorme tenuta che sorge su 87 acri di terreno e dispone di 3 camere da letto e 5 bagni. TMZ ha anche alcune foto, se proprio non resistete e volete dare un’occhiata alla location del secondo sì…



La seconda cerimonia con cui faranno le cose in grande è stata organizzata per i loro amici e la famiglia, scegliendo come scenario lo stesso luogo in cui avrebbero dovuto sposarsi in origine, in quel lontano 2003 in cui questi due divi erano il principe azzurro e la principessa del gossip. Chi mai avrebbe detto che dopo vent'anni finalmente il tanto atteso cartello fiabesco “E vissero felici e contenti” sarebbe stato apposto sulla favola dei Beniffer? Di certo non Jennifer Garner. Che comunque in questa storia non è affatto la strega cattiva, tutt'altro semmai. Con ogni probabilità, anche lei (ex moglie di Ben Affleck, madre dei suoi figli e tutt'ora in ottimi rapporti con l'ex e con la sua neoconsorte) sarà tra gli invitati della cerimonia attesa.



Un modo per modificare il passato?

approfondimento Matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck, i due abiti della sposa “Sembra che i Bennifer stiano cercando di modificare il passato, ricreando il loro matrimonio del 2003 che non si è mai avverato”, fa notare Mehera Bonner su Cosmopolitan.



Secondo una fonte di un altro magazine, il sempre ben informato People, la coppia "ha in programma di organizzare una festa più grande in modo da poter festeggiare con la famiglia e gli amici”.



E la luna di miele?

approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck: le tappe della loro storia Stando ancora alla fonte interpellata da People, Jennifer Lopez e Ben Affleck “non hanno ancora pianificato una luna di miele. Jennifer dice che ogni giorno con Ben è una luna di miele. Da quando hanno ricominciato a frequentarsi, Jennifer crede davvero che sia così. Non vede l'ora di invecchiare con Ben. È molto felice e soddisfatta di Ben. Non potrebbe chiedere nient'altro. Pensa che sia tutto perfetto". Se è vero il detto che il livello di intesa (e di amore) di una coppia è inversamente proporzionale alla sontuosità del matrimonio che organizzano, allora la fonte di People ha ragione: sposarsi prendendo il numerino e mettendosi in coda nella cappella di Las Vegas è da coppia che non ha nulla da dimostrare agli altri. Tranne che con il secondo matrimonio da favola che (forse) si attende ora.