L'anello, in bella vista nella prima foto post nozze pubblicata dalla popstar sui social, è una semplice fascia in platino, il metallo più prezioso che, simbolicamente, sigilla un amore che dura per tutta la vita a cura di Vittoria Romagnuolo

Della storia d'amore dei Bennifer, il nome con cui è ormai nota la coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck , non ci interessano solo i particolari romantici, così tanti da bastare per riempire ore di discussione, ma anche tutti gli altri dettagli che completano con stile la loro favola sentimentale. I più attenti hanno già esaminato il design della fede nuziale della splendida attrice e popstar svelata in un post su Instagram all'indomani del “sì, lo voglio” con una foto che praticamente ha dato conferma al mondo dell'avvenuta cerimonia. L'anello appare classico e semplicissimo , in linea con lo stile delle nozze volute dalle due star hollywoodiane.

A nessuno dei due, infatti, interessava dare risalto eccessivo alle loro nozze, non tanto perché all'altare lei ci è già stata per ben tre volte (mentre lui una sola volta, con Jennifer Gardner) ma perché questa volta le cose dovevano essere gestite diversamente dal 2004 , quando il matrimonio in gran stile che stavano preparando è saltato a quattro giorni dalla data fissata segnando la rottura e una separazione tra i due durata di fatto quasi venti anni. Con l'idea di evitare di ripetere i fatali errori del passato, la Lopez e Affleck hanno mantenuto il riserbo su tutti i dettagli del matrimonio scegliendo volutamente un basso profilo non privo di romanticismo e tenerezza, come provano i dettagli del resoconto del gran giorno diffusi dalla stessa Lopez per gli iscritti della sua newsletter, e anche la scelta della fede nuziale riflette la voglia di normalità della popstar che, nonostante la fama globale, si sente come una sposa qualunque, felice fino alle lacrime e benedetta (finalmente) da un amore speciale.

Chris Appleton ha curato il beauty look della splendida sposa per uno dei giorni più importanti della sua vita e con questo selfie fa i suoi migliori auguri alla star. E nella didascalia scrive: “Con tutti gli eventi pazzeschi che abbiamo avuto, questo è stato sicuramente il più speciale”

Jennifer Lopez ha stupito tutti con questa sua scelta d'abito. Da buona romantica e sognatrice, ha deciso di sentirsi una sposa come tutte le altre, non a caso – racconta nella newsletter – si è messa in fila col suo fidanzato insieme ad altre quattro coppie giunte sul posto per sposarsi. E l'abito, lungo, con scollo all'americana e tessuto goffrato, non poteva che venire dal mondo del cinema , l'ambito professionale che condivide con Ben Affleck

Dopo aver confermato di essere diventata la Signora Affleck nella notte del 16 luglio , Jennifer Lopez ha condiviso le sensazioni di queste ore emozionanti con i suoi fan e su Instagram ha rimandato alla newsletter OnTheJLo per tutti i dettagli del suo matrimonio . Per lo scambio delle promesse alla White Chapel di Las Vegas, la Lopez ha letteralmente pescato un wedding dress dall'archivio dei suoi costumi di scena. L'abito bianco è stato indossato da lei in una delle tante occasioni in cui ha interpretato la sposa per il grande schermo

La fede e il preziosissimo anello di fidanzamento di J.Lo

approfondimento

Jennifer Lopez racconta la proposta di matrimonio di Ben Affleck

L'anello, ben visibile sulla sua mano nella foto che la ritrae struccata tra le lenzuola il giorno dopo il sì, è una tradizionale fascia in metallo argentato, non troppo sottile, come prova lo scatto. La fede è un gioiello in platino, il metallo più prezioso e durevole e, dal punto di vista simbolico, è perfetto per sigillare un amore che dura per tutta la vita.

Secondo gli esperti, la fede scelta dai Bennifer non avrebbe un valore superiore ai mille dollari e si tratterebbe di un accessorio non troppo prezioso se paragonato al molto impegnativo anello di fidanzamento donato dall'attore di Batman alla popstar latina lo scorso aprile.

Ai tempi della sua proposta di nozze (anche quella, un’occasione la cui cronaca è stata riportata su onthejlo.com), Affleck regalò alla fidanzata un esemplare con uno splendido e preziosissimo diamante verde, una pietra rara, proprio come quelle che piacciono a J.Lo.

L'anello, scelto nel colore portafortuna della cantante, doveva essere a sua volta molto diverso dall'anello con diamante rosa firmato Harry Winston che Affleck aveva scelto sempre per la Lopez in quel fidanzamento sfortunato nei primi del Duemila.

Tutto diverso, dunque, non solo perché sono passati venti anni e gli sposi ora sono entrambi più maturi e più consapevoli ma anche per scaramanzia, affinché questa volta protagonisti siano solo i sentimenti. Niente sfarzo, niente foto vendute in esclusiva, niente anticipazioni, niente foto posate ufficiali (almeno per ora). Solo spontaneità, gioia, amore e una fede, più o meno come quella di tutti gli altri sposi.