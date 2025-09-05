Fabio Mancini, chi è il modello scoperto da Giorgio Armani quando aveva 18 anni
Fabio Mancini, scoperto da Giorgio Armani, ha ricordato lo stilista scomparso il 4 settembre all’età di 91 anni: “Con Lei e le sue parole mi sono cullato nel ricordo di un padre che non c’era e mi mancava in quegli anni. Con Lei ho imparato a scrivere lettere buttando giù sentimenti senza vergogna. Con i suoi insegnamenti oggi visito tutte le scuole e università d’Italia e del mondo supportando questa nuova generazione con buoni stili di vita che mi ha insegnato”