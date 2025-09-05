Fabio Mancini, chi è il modello scoperto da Giorgio Armani

4/8 ©Getty

Fabio Mancini ha condiviso uno scatto con Giorgio Armani scrivendo: “Insieme a Lei ho passato metà della mia vita. Con lei ho conosciuto il valore del lavoro, della puntualità e dello stacanovismo. Grazie a Lei ho girato per il mondo dove ho conosciuto nuove città, tante culture e persone nuove. Grazie a Lei mi sono innamorato per la prima volta, scoprendo il significato della parola amore. Per Lei ho fatto scelte in cui il valore dei soldi non aveva valore"

