Geolier, la fidanzata Chiara Frattesi: "Grazie per tutto ciò che sei"

“Grazie per tutto ciò che sei”. L’influencer Chiara Frattesi, 22 anni, fidanzata di Geolier, 24 anni, ha dedicato in una story Instagram parole piene d’amore al rapper napoletano, con il quale ha iniziato una relazione dopo aver chiuso la storia con il calciatore della Juventus Weston McKennie. Geolier, invece, ha alle spalle il fidanzamento di quattro anni con Valeria D’Agostino, ma ora non ha occhi che per Chiara, come dimostrano i post social a lei dedicati. “Qual è il tuo posto sicuro?”, si chiede un video pubblicato su TikTok, dove risponde con un primo piano dell’attuale fidanzata, che ha conosciuto in Sardegna la scorsa estate. “Oggi c’è il sole ed il mio cuore è pieno d’amore”, ribatte nella didascalia di altre foto la sorella del calciatore Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter.