Shiva in concerto, annunciate le date del tour 2025 nei palazzetti

I biglietti in vendita dal 13 settembre

Shiva ha chiamato all'appello i suoi fan attraverso i suoi canali ufficiali con una comunicazione che include tutto ciò che bisogna sapere sul suo prossimo impegno live, o quasi.

Le sorprese per i fan del trapper, infatti, sono appena iniziate e lui è carico come non mai. “Sarà il tour più hard di sempre”, scrive nelle Stories su Instagram, luogo virtuale dove i fan si sono radunati per esprimere l'entusiasmo per il ritorno sul palco del loro beniamino.

A una settimana dalla pubblicazione di Milano Angels, album che ha raccolto ottimi risultati su Spotify, raggiungendo solo nella giornata di debutto quasi nove milioni di stream, arrivano le date del tour, sette concerti, per ora, fissati tutti a marzo 2025.

Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, partirà da Milano, casa sua, col primo live il 4 marzo all'Unipol Forum. L'ultima data a Roma, al Palazzo dello Sport, il 22 marzo.

La tournée indoor toccherà però le principali città. Shiva sarà a Torino, Padova, Bologna, Firenze e Napoli, per dare l'opportunità a tutti i suoi fan di raggiungerlo per una notte di musica.

La vendita dei biglietti per i concerti apre ufficialmente alle ore 15:00 di venerdì 13 settembre.