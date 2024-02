Shiva è uscito dal carcere, ora ai domiciliari, i legali: "Fiduciosi"

Il trapper Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, 24 anni, è uscito dal carcere milanese di San Vittore e si trova ora agli arresti domiciliari. Il gip di Milano ha concesso la misura cautelare all’artista, che lo scorso ottobre era stato arrestato dalla Polizia di Stato per i reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Le accuse si riferiscono alla sparatoria avvenuta la sera dell’11 luglio davanti ad una casa discografica di Settimo Milanese, dove due giovani erano stati feriti alle gambe da colpi di arma da fuoco. Secondo le ricostruzioni, i due ragazzi avrebbero tentato di aggredire Shiva sulla base di un movente che non è ancora chiaro, ma che potrebbe riguardare rivalità musicali o motivi personali. Il trapper ha sempre respinto le accuse di tentato omicidio, sostenendo di aver agito per legittima difesa. “Grande soddisfazione”, hanno dichiarato gli avvocati Marco Campora e Daniele Barelli. “Siamo fiduciosi. Nel corso del processo riusciremo a dimostrare che Shiva non ha fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni subite”. All’Adnkronos la difesa ha aggiunto: “Il percorso carcerario è durato quasi quattro mesi ed è stato molto probante per il ragazzo, la famiglia, il team lavorativo e tutti i fan. Ora speriamo inizi una nuova fase, dove centrale possa essere solo la musica”. La decisione del gip di Milano ha rallegrato anche Geolier, che in una story Instagram ha condiviso una foto in compagnia del trapper: “Bentornato”.