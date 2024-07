Il trapper Shiva condannato a sei anni e mezzo per tentato omicidio

Il trapper Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, è stato condannato oggi a sei anni e mezzo per la sparatoria dell'11 luglio 2023, davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, nella quale erano rimasti feriti due rivali della crew del rapper Rondo Da Sosa. Lo hanno deciso i giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Milano al termine del processo con rito abbreviato.

Gli spari esplosi un anno fa

La vicenda per cui Shiva era imputato di duplice tentato omicidio risale appunto a un anno fa, quando Arrigoni esplose quattro colpi di pistola nei confronti di due fighter di MMA, Alessandro Maria Rossi di 25 anni e Walter Pugliesi di 30, rispettivamente di Vimercate e Lodi, che gli avevano teso un agguato nell'ambito della 'faida fra trapper' nel cortile dell'etichetta discografica 'Milano Ovest' di via Cusago a Settimo Milanese, in provincia di Milano.