Shiva, ai domiciliari pubblica First Day Out con foto segnaletica

Nel brano Shiva canta: “Mentre ritorno a casa e posso rimettermi le mie chain / Penso che è stato duro il mio passato, ora tutto okay / Non lascio piccoli uomini fermare i grandi pensieri”

Shiva ha voluto raccontare la sua esperienza in carcere nel brano First Day Out. Il giovane rapper ha ripercorso gli ultimi mesi di detenzione: dalla nascita di suo figlio alla voglia di rinascita. Nel brano l’artista canta: “Pensarci mi fa male, stavo dentro a Natale / Senza sentire nessuno, senza vedere mia madre”.

shiva, è uscito il singolo first day out

Dopo l’arresto nel mese di ottobre e la concessione dei domiciliari a febbraio, Shiva è tornato a fare musica mostrandosi anche sui social per la prima volta. Il rapper ha condiviso una foto con suo figlio: “Finalmente ho potuto riabbracciare mio figlio, Dio mi ha dato una seconda chance, spero che la mia storia diventi un esempio per me e un insegnamento per tutti”.

Poche ore dopo Shiva ha pubblicato il brano First Day Out in cui ha raccontato i suoi ultimi mesi. La copertina del singolo è la sua foto segnaletica con le impronte digitali.

Nel brano Shiva racconta: “Mentre ritorno a casa e posso rimettermi le mie chain / Penso che è stato duro il mio passato, ora tutto okay / Non lascio piccoli uomini fermare i grandi pensieri”. Il rapper prosegue: “Ora è un omicidio tentato, c’è scritto nel mio mandato / Ho lavorato nel sonno per vivere come sognavo / Mi han detto: ‘Rischi diec'anni, quindi non raccontarci bugie’”.