Shiva lancia dal carcere la nuova canzone "Milano shotta freestyle"

Il rapper Shiva ha lanciato nelle scorse ore un nuovo singolo, dal titolo Milano shotta freestyle. Il trapper si trova in prigione dallo scorso ottobre, accusato di aver sparato e ferito alle gambe due membri di una crew rivale.

Shiva ha fatto uscire nelle scorse ore una canzone inedita, accompagnata da un video che, come si apprende da una scritta iniziale, è stato girato 24 ore prima dell'arresto del musicista.

Il testo della canzone è tutto incentrato sul mondo delle gang milanesi. La clip ruota attorno a una maglietta rossa su cui è stampata l'immagine di una pistola, accompagnata dalla scritta "Milano shotta", ossia il titolo del pezzo.

Quest’ultima hit del rapper è uscita martedì 9 gennaio, nel pomeriggio. “Uscita la canzone, ma non uscito il cantante che da fine ottobre scorso si trova nel carcere di San Vittore in custodia cautelare per tentato omicidio”, scrive Fosca Bincher sul sito web Open, riportando il motivo per cui Shiva è stato incarcerato: è accusato di avere sparato e ferito alle gambe due ragazzi di un gruppo rap-trap rivale che avevano tentato di aggredirlo la notte dell’11 luglio 2023 fra Milano e Settimo Milanese. E, in aggiunta, “qualche giorno dopo è arrivata per Shiva una seconda ordinanza di custodia cautelare per avere accoltellato un passante durante una rissa a San Benedetto del Tronto il 30 agosto scorso”, si legge sempre su Open.



In fondo a questo articolo potete guardare il video del brano Milano shotta freestyle, pubblicato sul canale ufficiale di YouTube di Shiva.