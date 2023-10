Milano, sparò alle gambe di due giovani: arrestato rapper Shiva

Uno dei du feriti aveva rifiutato il ricovero in ospedale perché aveva riportato una leggera abrasione alla gamba e aveva manifestato la volontà di non raccontare nulla in merito all’accaduto

A Milano la polizia ha arrestato un noto rapper di 24 anni, Andrea Arrigoni in arte Shiva, noto come Shiva, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L'indagine è nata a seguito della sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese la sera dell’11 luglio scorso. In quell'occasione due giovani milanesi vennero colpiti alle gambe da colpi d’arma da fuoco. Uno dei due feriti aveva rifiutato il ricovero in ospedale perché aveva riportato una leggera abrasione alla gamba e aveva manifestato la volontà di non raccontare nulla in merito all’accaduto. Invece, poco dopo la sparatoria, un altro giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate con una ferita d’arma da fuoco a una gamba, dicendo di essere stato ferito da ignoti.