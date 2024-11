Geolier, l'album Dio lo sa - Atto II uscirà il 22 novembre

Approfondimenti

Sanremo 2024, chi è Geolier e cosa significa il nome del rapper

Geolier, al suo debutto al Festival di Sanremo, è arrivato secondo con il brano 'I p’ me, Tu p’ te', interamente scritto in napoletano. L’artista è reduce da un periodo di grande successo grazie all’album 'Il coraggio dei bambini', certificato con ben cinque dischi di platino. Nella serata delle cover il rapper, classe 2000, ha proposto un medley intitolato Strade con Guè, Gigi D’Alessio e Luchè. Ecco cosa sapere su questo artista

Geolier è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’ me, Tu p’ t. Al suo debutto sul palco del Teatro Ariston, il suo trionfo è stato enorme. Ci sono purtroppo anche stati momenti difficili per il rapper, che ha visto alcuni spettatori in platea alzarsi e andarsene via. Il suo ritorno nella città di Napoli è stato da trionfatore

Perché Geolier ha scelto di chiamarsi proprio così? Emanuele Palumbo, questo il suo vero nome, è nato al Rione Gescal, tra Secondigliano e Miano: il suo nome d'arte, in francese, significa "secondino". Il quartiere nepoletano di Secondigliano ospita infatti un carcere, ed è una zona considerata "difficile", motivo per cui i suoi abitanti vengono soprannominati "secondini". Per Geolier si tratta dunque di un omaggio alla terra in cui è nato ed è cresciuto, con orgoglio, e con la sensazione di avercela fatta