La serata conclusiva dell'ottava edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip, si concluderà questa sera con il trionfo di Geolier, vincitore del prestigioso riconoscimento come Miglior Videoclip dell'anno con il suo straordinario lavoro I' P' Me, Tu P' Te. La premiazione avverrà questa sera, 22 settembre, al Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina, con un pubblico entusiasta e la presenza di ospiti illustri del mondo della musica e del cinema. Geolier ringrazierà il festival e il pubblico con un videomessaggio che verrà trasmesso durante la cerimonia. Stefano Salvati, direttore artistico del festival, ha commentato con entusiasmo la vittoria di Geolier:

"Siamo estremamente orgogliosi di aver premiato I' P' Me, Tu P' Te come miglior videoclip dell'anno. Il lavoro di Geolier ha saputo unire una narrazione visiva potente e autentica, valorizzando il messaggio profondo della canzone. Questo videoclip rappresenta una delle opere più rilevanti del panorama musicale attuale e un esempio eccellente di come il videoclip possa essere una forma d'arte a tutti gli effetti".



Nella serata di sabato il pubblico ha rivissuto l’epoca d’oro degli 883 con la proiezione della versione restaurata di Jolly Blu, presentata dal regista Stefano Salvati, e l’assaggio dello spettacolo Alla ricerca dell'uomo ragno con Mauro Repetto, che ha riportato in vita il mito della band italiana più amata degli anni '90. Nella serata di domenica sono stati protagonisti Edoardo Bennato e gli ospiti speciali Briga ed Etta.