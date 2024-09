Geolier e Chiara Frattesi, le prime foto di coppia sui social

Geolier e Chiara Frattesi sono ufficialmente una coppia.

Il cantante, secondo a Sanremo con I p' me, tu p' te, e l'influencer e sorella di Davide Frattesi (giocatore dell'Inter), hanno condiviso alcune Instagram stories che li ritraggono insieme.

Una relazione nell'aria da tempo

Le voci di una relazione tra Geolier e Chiara Frattesi si rincorrevano da tempo.

L'influencer, reduce da una storia col giocatore della Juventus Weston McKennie, è stata vista più volte al fianco del cantante (che, a sua volta, ha nei mesi scorsi interrotto la relazione con Valeria D'Agostino). Lo scorso luglio, la presunta coppia è stata sorpresa in Costa Smeralda dai fotografi di Chi, sebbene non venne ripreso alcun atteggiamento intimo. Semplicemente, nelle immagine pubblicate dal settimanale, si vedono i due uscire dallo stesso albergo. Poi, ad agosto, un nuovo avvistamento a Ibiza. Questa volta, con tanto di bacio (immortalato dai fan, che li hanno riconosciuti a cena in un ristorante).

L'ufficialità è arrivata però solo nelle scorse ore, con due scatti condivisi nelle rispettive Instagram stories a distanza di poche ore. Geolier ha condiviso una polaroid che li ritrae in posa, in abiti estivi. Chiara ha optato per un abbraccio a bordo di un jet privato.

Anche alla festa per il trentesimo compleanno di Lazza, la coppia è arrivata insieme. Come a dire che, questa relazione, è cosa seria.