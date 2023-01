2/12

Non è la prima creazione di Peparini per il Teatro della capitale, ma è sicuramente la più significativa. Con questo titolo il Corpo di Ballo è tornato ad esibirsi per la prima volta in presenza di pubblico dopo il lockdown - ph Clarissa Lapolla

Ballerini classici, gli italiani più famosi da Carla Fracci a Roberto Bolle. FOTO