Il prestigioso appuntamento tra le arti e lo sport Sport e Arte: Uniti per Unire – Tri-Fusion-Vibes, ideato da Valerio Toniolo e curato da Daniele Cipriani, vivacizzerà il Teatro Doglio di Cagliari il 6 ottobre in occasione della presentazione delle World Triathlon Championship Series e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su ITsART, la piattaforma streaming dedicata all'arte e alla cultura italiana. La tappa nazionale, la quinta dopo un'intensa stagione che ha già toccato grandi città del mondo (da Yokohama a Leeds, da Montreal ad Amburgo), farà da ponte per i circuiti finali di Bermuda e Abu Dhabi.

LO SPETTACOLO approfondimento La Scala in città, l’arte ha invaso Milano in un’edizione da ricordare L’evento, che fonderà arti e sport per suscitare nuove emozioni, trasformerà lo sport in arte e gli artisti (i “campioni” della scena italiana e internazionale) in atleti che si immedesimeranno nella sfida contro sé stessi in una sfida imperitura che dura fin dall’antichità. Protagonista sarà il Triathlon, lo sport multidisciplinare maschile e femminile divenuto olimpico all’inizio del secolo, sostenibile e a impatto zero che si articola sulle tre discipline del nuoto, del ciclismo e della corsa, svolte in successione e senza soluzione di continuità. A ciascuna di esse sarà dedicato un quadro nel corso della serata. Il direttore artistico Cipriani ha infatti accostato le qualità dello sport a quelle della musica e della danza, e non sono poche. Non solo la vita degli atleti, ma anche quella degli artisti è scandita da allenamento fisico regolare, passione, costanza, dedizione assoluta, resistenza fisica, velocità e attenzione alla muscolatura, al respiro, alla salute del corpo e a un sano stile di vita, nonché contrassegnata da quei nobili valori di lealtà e di sana competizione che hanno ispirato il fondatore dei Giochi Olimpici moderni Pierre de Coubertin e che esaltano la partecipazione ancor prima della vittoria personale.

IL NUOTO approfondimento Matrix diventa uno spettacolo di danza diretto dal regista Danny Boyle Tra gli eccezionali protagonisti, l’étoile palermitana Eleonora Abbagnato, già stella dell’Opéra di Parigi e oggi alla guida della Compagnia e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Simbolo della danza classica, la ballerina ha sempre vissuto lo sport anche grazie al padre, al marito e allo zio, professionalmente dediti al calcio. In un'intervista, Abbagnato ha sottolineato l’importanza dell’allenamento “che ha alla base lo stare bene con sé e l’essere felice”. Innamorata del mare, nel quadro dedicato al nuoto, sul flusso e riflusso delle note dell’Adagietto della Quinta Sinfonia di Mahler (colonna sonora del celebre film Morte a Venezia), la celebre ballerina interpreterà accanto al solista del Teatro dell’Opera di Roma Giacomo Castellana un passo a due di Roland Petit, La rose malade. L’armonia del balletto classico si accosterà a quella del nuoto, dove ad ogni bracciata corrisponde l’agile movimento di tutto il corpo.

LA CORSA approfondimento Lorenzo Licitra parla di amicizia in Eli Hallo e duetta con Anggun Strizzerà invece l’occhio alla corsa il cantante cross-over di lirica e pop e vincitore di X Factor (Lo Speciale) Lorenzo Licitra, che interpreterà Con te partirò come un segnale di via. Poi, con Titanium (“non cadrò, sono titanio...”), l'artista siciliano alluderà alla resistenza unita alla leggerezza degli atleti di Triathlon nella tappa finale della corsa che porterà uno di loro alla vittoria. Licitra concluderà l’esibizione con Who wants to live forever, il brano dei Queen che allude allo Highlander dell’omonimo film che vince su tutti gli altri contendenti all’immortalità. I campioni infatti, come i grandi artisti, entrano nella leggenda e diventano così immortali.



IL CICLISMO approfondimento OnDance, l’étoile Luciana Savignano si racconta a Roberto Bolle Infine, Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni si esibiranno con i solisti della Myula Sangani Physical Dance. “La danza e il Triathlon: entrambi mirano al raggiungimento del benessere psicofisico, spingono le persone a superare i propri limiti. Entrambi svolgono la funzione sociale di orientare positivamente le nuove generazioni, mettono l’individuo al centro e lo rendono migliore”, ha commentato il coreografo italo-africano Myula Sangani, che nel primo quadro ispirato al ciclismo trasformerà i suoi ballerini, molto fisici e molto atletici, negli ingranaggi viventi di una bicicletta grazie alla coreografia The Body Machine ideata per l'occasione.

LA VIDEO-ART approfondimento Sky Arte, Luce Social Club accende la musica con Carucci e Belissimo La serata, presentata da Paola Saluzzi e basata sui testi di Renato d'Aquino per la regia teatrale di Luis Ernesto Doñas, esprimerà le intense emozioni del Triathlon. La modernità dello sport protagonista assegnerà inoltre un ruolo di primo piano alla moderna arte della video-art. Le straordinarie video proiezioni, ispirate ai Futuristi e al pittore Georges Seurat (contemporaneo di De Coubertin) e firmate da Field A1 – Art Director Valerio Ciminelli, sovrapporranno staticità e movimento facendo da sfondo alle esibizioni artistiche. Nel video di apertura, le bandiere dei Paesi partecipanti svetteranno per ricordare il vero scopo dello sport e dell’arte, quello di unire i popoli della terra in un’unica grande comunità. Il direttore artistico Daniele Cipriani ha sottolineato che “oggi è più importante che mai, come cantava John Lennon, che si continui ad immaginare un mondo migliore. E che sia questa immaginazione ad essere la grande vincitrice della storia”.