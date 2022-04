“Nuit Romaine”, il film di Preljocaj con Abbagnato e i costumi di Dior

Arte, coreografia ed alta moda. Il film, interamente girato a Palazzo Farnese, intreccia linguaggi diversi in un’unica opera che sarà trasmessa in occasione della Giornata della danza sul canale YouTube di Dior e sui social media dell’Ambasciata di Francia in Italia e del Teatro dell’Opera di Roma Condividi

C’è tutto il fascino e il mistero di Palazzo Farnese, l’atmosfera da sogno disegnata dai costumi di Dior, l’indistinguibile tocco coreografico di Angelin Preljocaj. Nuit Romaine è un film che intreccia arte, alta moda e danza. Linguaggi diversi che si fondono in un’unica opera che nasce della sinergia tra l’Ambasciata di Francia in Italia, il Teatro dell’Opera di Roma e la maison Dior. “Quello che mi piace molto è l’ibridazione che si crea e, quando si va incontro ad altre arti e artisti e opere come questa, come insieme riescano a trasformarsi. Quel che mi interessa è di essere in perpetua trasformazione io stesso e la mia danza che cambia e si evolve sempre” spiega a Sky Tg24 Preljocaj.

Danza, arte, cinema e alta moda approfondimento Scala, Winterreise: viaggio nell'inverno dell'anima firmato Preljocaj Protagonista del film è Nox, la dea della notte, interpretata dall’étoile Eleonora Abbagnato accompagnata dal primo ballerino Friedemann Vogel e da trenta danzatori del Teatro dell’Opera, che si aggira tra i corridoi e i giardini e incontra papi, duchi, nobildonne e altre figure che hanno vissuto in questi luoghi. In ogni sala, i danzatori con abiti dipinti a mano, creano quadri viventi che raccontano ogni volta qualcosa di diverso. Elementi diversi che si compongono come in una sinfonia e riprendono i personaggi degli affreschi di Carracci presenti nella volta della Galleria Farnese. “Sono stata fortunata di incontrare una persona così bella, generosa, così artista, così vicina al nostro mondo come Maria Grazia Chiuri. La maison Dior ha aiutato tantissimo questa voglia di fare tutti insieme dei magnifici costumi che ti senti veramente una Regina come in questo palazzo stupendo” sottolinea l’étoile e direttrice del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato.

Foto: Valentin Hennequin

Dal cinema al teatro

Il film Nuit Romaine, diretto dallo stesso coreografo Angelin Preljocaj, sarà trasmesso in occasione della Giornata della Danza sul canale YouTube di Dior e sui social media dell’Ambasciata di Francia in Italia e del Teatro dell’Opera di Roma. Un progetto nato in piena pandemia che diventerà anche uno spettacolo che andrà in scena proprio al Teatro dell’Opera il prossimo settembre.