Chiamati dal nuovo Ceo del marchio, Sebastian Suhl, a riportare Trussardi in un ruolo di leadership del sistema moda italiano, Benjamin A. Huseby e Serhat Işık ci tengono a dire che "Trussardi è stata trascurata per tanto tempo, come una bella addormentata per quasi un quarto di secolo". Con questa metafora in mente, i due designer hanno creato una nuova narrativa fatta di un insieme di fiabe fantastiche e di codici stilistici reali di come la gente si veste per le strade di Milano.

