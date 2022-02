Dolce & Gabbana supporta il debutto di Miss Sohee. VIDEO

Le nuove generazioni sono un importante punto di riferimento per Dolce & Gabbana , e non solo come fonte di ispirazione. Sulle nuove generazioni Domenico Dolce e Stefano Gabbana continuano a investire proseguendo il percorso di incoraggiamento e valorizzazione intrapreso ormai da tempo.

approfondimento

Dolce&Gabbana esplora il metaverso. L'intervista

In occasione della Fashion Week femminile hanno supportato Sohee Park, fondatrice e direttore creativo del brand Miss Sohee, nel suo debutto a livello internazionale. Con la nuova collezione Miss Sohee, presentata all’interno dei Saloni dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana, i due stilisti condividono l’amore per il Fatto a Mano, per i mestieri antichi della sartoria, l’approccio autentico e non costruito. Dolce&Gabbana ha reso possibile questo progetto supportando Sohee Park nella realizzazione della collezione e nell’organizzazione dell’evento di presentazione. Sohee Park ha voluto condividere la bellezza dell’arte popolare coreana, l’ispirazione iniziale della collezione deriva infatti dalla Minhwa, ossia la “pittura del popolo”, una forma d’arte tradizionale prodotta principalmente da artisti anonimi e senza formazione.