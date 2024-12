The Day of the Jackal, stasera il finale di stagione della serie Sky

1/14

La caccia allo Sciacallo raggiunge il suo apice. Venerdì 13 dicembre arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il decimo episodio e finale di stagione di The Day of the Jackal, la serie tv con Eddie Redmayne tratta dal romanzo Il giorno dello sciacallo scritto da Frederick Forsyth. In questa gallery potete vedere alcune foto del finale di stagione e leggere le informazioni sulla serie

