Armani a sostegno dell'Ucraina sfila in passerella senza musica

"La mia decisione di non usare nessun tipo di musica preso in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in Ucraina" dice una voce fuori campo prima che inizi la sfilata di Giorgio Armani. E dopo la pausa del pubblico in sala si svolge nel silenzio la presentazione della collezione per il prossimo inverno. "Qualche ora prima ho pensato a cosa potevo fare io per ciò che succede, non è l'invio di soldi o vestiti ma segnalare il mio battito del cuore per questi bambini" dice Giorgio Armani non riuscendo a trattenere la commozione.

"La cosa migliore è dare il segnale che non vogliamo festeggiare perché qualcosa intorno a noi ci disturba molto" ha detto ancora re Giorgio. "Così ho detto: non voglio musica, le ragazze erano emozionate più che per qualsiasi musica, erano davvero comprese e i capi ne hanno guadagnato al 100%". Dal pubblico in sala, la sensazione condivisa di assistere a un momento storico nella storia della moda e il sollievo nel vedere, praticamente all'ultimo giorno di sfilate, una presa di posizione forte rispetto alla guerra in corso.