Milano Fashion Week 2022, la sfilata di Jil Sander. FOTO

6/10 ©Getty

Portata in passerella oggi a Milano in uno spazio industriale riempito di copie di statue antiche, la collezione di Jil Sander torna per la prossima stagione con un mix di maschile e femminile che si esprime al massimo nell'abbinamento dell'abito di pizzo e il blazer over.

Guarda il servizio: "Milano Fashion Week, la sfilata di Prada"