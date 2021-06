Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin FOTO

2/10

Su Instragram hanno chiesto a Giorgia Soleri se fosse omosessuale. Lei ha risposto: "No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”. Immagine da Instagram/giorgiasoleri_

Chi è Giorgia Soleri, la fidanzata (da 4 anni) di Damiano dei Maneskin