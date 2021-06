Così hanno lanciato la loro capsule collection, andata letteralmente a ruba, tanto da far uscire un secondo post in cui appare Damiano: “Torneremo presto. Per ora potete preordinare qui quello che desiderate.”

Un “fuori ora” ufficializzato sulla pagina Instagram @maneskinofficial, in cui Damiano posa in mutande e canotta bianca, mentre Victoria indossa stivali al ginocchio neri, short e una canotta nera che riporta il logo fucsia del gruppo: “Official Merch fuori ora. Link in bio. Prendete qualcosa, se ci riuscite.”

Le ultime novità del gruppo

approfondimento

Maneskin da record, "Zitti e buoni" nella top ten mondiale di Spotify

Oltre a scalare le classifiche nazionali e mondiali, “Zitti e buoni” è stata scelta anche per il nuovo spot della Pepsi. La pubblicità, in onda in Italia, è una celebrazione del coraggio di scegliere. Lo stesso coraggio che i Maneskin, fin dal loro esordio per le strade romane, portano in scena. Intanto, i membri della band si godono il successo. E pensano al nuovo futuro, tra tour e nuove registrazioni. Del resto, stanno macinando un primato dopo l’altro. Sono gli unici oltre a Celine Dion ad avere due canzoni nella classifica top 40 del Regno Unito (oltre a “Zitti e buoni” ci è entrata, non senza sorpresa, anche "I wanna be your slave").