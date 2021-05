Maneskin, in arrivo il merchandising ufficiale del gruppo

Maneskin in concerto: le date del tour in Italia e in Europa nel 2022

Nei giorni scorsi i Måneskin hanno messo a segno un iconico record musicale, infatti Zitti e Buoni ha raggiunto la Top 10 Global di Spotify divenendo la canzone italiana con più stream di sempre sulla piattaforma in un solo giorno grazie a quasi ben quattro milioni di ascolti in ventiquattro ore.

approfondimento

Maneskin da record, "Zitti e buoni" nella top ten mondiale di Spotify

Inoltre, la canzone ha fatto il suo ingresso anche nella classifica dei brani più venduti del Regno Unito, questo un estratto del messaggio pubblicato dal gruppo per festeggiare tale traguardo: “Non ci sono parole per descrivere quanto felici e onorati siamo. La nostra musica si sta diffondendo in più di trenta nazioni di tutto il mondo ed è davvero incredibile”.