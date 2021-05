Maneskin in concerto: le date del tour in Italia e in Europa nel 2022

Reduci dalla vittoria all’Eurovision Song Contest di Rotterdam, i Maneskin vivono ora un momento d’oro, tra complimenti di vecchi e nuovi fan, canzoni in cima alle classifiche e nuove date per concerti in Italia e in Europa. Ecco dove si esibiranno nel 2022

La vittoria all’ultimo Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”, ha decretato per i Maneskin il successo internazionale, in Europa così come oltreoceano. Un anno d’oro per la band romana formata dai giovanissimi Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che hanno da poche ore annunciato le nuove date del tour, complici i sold-out italiani e la voglia dei fan stranieri di ascoltarli per tutta Europa.

La tournée, che sarà interamente dedicata alla presentazione del nuovo album “Teatro d’ira – Vol. 1”, uscito lo scorso 19 marzo 2021 e a tutti i loro più grandi successi dall’esordio a “X-Factor” nel 2017, farà eccezionalmente tappa in Germania, dove il gruppo nuova icona del glam rock, suonerà dal 3 al 5 giugno al “Rock am Ring” Festival di Nürburg e al “Rock im Park” Festival di Norimberga. Ecco tutte le date dove si esibiranno i Maneskin nel 2022, in Italia e in Europa.