Chi è Giorgia Soleri, la fidanzata (da 4 anni) di Damiano dei Maneskin

Dopo l'annuncio di lui, il profilo di Instagram e in generale tutti gli account dei social network di lei sono stati presi d'assalto. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su Giorgia Soleri, il nome più pronunciato dell'ultima ora da parte di tutti i fan dei Maneskin. E di Damiano in particolare...

Damiano dei Maneskin ha rivelato di essere fidanzato con Giorgia Soleri , come testimoniano le Instagram Stories pubblicate dal cantante sul proprio profilo ufficiale di IG. E non si tratta di una "storiella" appena nata: i due sarebbero assieme da ben quattro anni. "Dopo quasi 4 anni si può dire o no?", queste le parole di Damiano, che fugano quindi qualsiasi dubbio...

Lavora anche come attrice, come rivela l'ultimo spot della birra Moretti (da poche ore postato sulla sua pagina di IG) in cui compare come una delle protagoniste.

Giorgia Soleri, la sua bio di presentazione su Instagram



approfondimento

Maneskin, testo e video di "Zitti e buoni" per l'Eurovision

Di certo Giorgia Soleri è anche dotata di un'ironia tagliente. Lo si evince dalle parole che utilizza per presentarsi sul profilo di Instagram.



“Poso, amo, mostro il cu*o su Instagram e mangio amatriciana, nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”, questa la descrizione che offre ai propri follower (e aspiranti tali).



I suoi post sono sempre molto ironici, ad esempio le foto in cui si mostra intenta a leggere la ritraggono non nella solita posa da intellettuale (à la Rodin insomma) ma in un altro momento da "pensatore", sempre per citare Rodin, ossia alla toilette... Di certo una influencer sui generis e per questo molto interessante. Originale in un panorama in cui ormai ogni contenuto pubblicato è trito e ritrito, a differenza dei suoi che riescono ancora a stupire.



Anche la varietà dei toni e delle atmosfere dei suoi scatti - così come delle didascalie a corredo - è ciò che indubbiamente attira il folto stuolo di suoi seguaci.

Una ragazza che passa da immagini in ambiente casalingo in cui si mostra in maniera dolcissima e bon-ton fino ad arrivare alle foto ultra sensuali di lei che posa in lingerie.