Maneskin in concerto, tutte le date del tour 2022

Dopo la sorprendente vittoria al 71esimo Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”, i Maneskin non si fermano più. Ecco tutte le date del tour in partenza il 14 dicembre 2021 da Roma, per 11 serate all’insegna del rock

“Teatro d’Ira-Vol. 1” è il nuovo album dei Maneskin

approfondimento

"Teatro d'ira - Vol.I”, il nuovo album dei Maneskin

“Teatro d’Ira-Vol.1” è pronto per venerdì 19 marzo, disponibile in tutti i rivenditori di dischi e sulle piattaforme di streaming musicale. “Sarà un disco rivoluzionario”, queste le parole della band che racconta come il tema centrale sarà sì quello della rabbia, ma non verso qualcuno in particolare, bensì qualcosa che nasce dentro e permette di creare rivoluzioni e sfogarsi di tutto ciò che si reputa sbagliato. Un’ira costruttiva, che porta a una rinascita e un cambiamento.

Nonostante la tracklist totale dell’album sia ancora un segreto, i componeti della band si divertono giornalmente sui loro canali social, svelando poco a poco i brani e ciò di cui parleranno. Fino ad ora conosciamo ben 7 tracce (Coraline, Lividi sui gomiti, I wanna be your slave, Zitti e buoni, In nome del padre, For your love, La paura del buio), alcune in italiano, altre in inglese, dedicate alla voglia di rivincita e farsi strada nel mondo che non sempre è come vorremmo.