"Teatro d'ira - Vol.I”, il nuovo album dei Maneskin

L'intervista

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, schierati in formazione d’attacco, in modo molto rock ma con modi gentili ci raccontano il loro nuovo progetto musicale, un lavoro in evoluzione, pensato per il loro pubblico in una dimensione live.

“Volevamo incanalare tutta la rabbia, i risentimenti, l’ira, la rivalsa nella musica, sfogarli nella musica, perché anche questi sentimenti comunemente considerati negativi possono portare a qualcosa di bello se sfogati nella giusta maniera”, così Victoria, incalza Damiano: “siamo contro gli stereotipi di genere, gli stereotipi sulla sessualità, sulle discriminazioni sociali”. Loro che hanno detto di aver fatto la rivoluzione (tutta rock) con il loro trionfo all’Ariston, però, hanno il cuore tenero e quei ragazzi dal look provocatorio e dai gesti anticonformisti, vanno anche fieri dell’appoggio dei loro genitori. Ethan:” fortunatamente siamo sempre stati appoggiati da mamma e papà”, gli fanno eco i compagni:” da morì (slang romano), soprattutto per questo ultimo album, che è piaciuto particolarmente”.