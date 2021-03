Maneskin, già sold out una delle due date dei concerti di dicembre

Dopo la vittoria (a sorpresa) al 71esimo Festival di Sanremo, i Maneskin tornano live. Annunciate le nuove date milanesi del tour, ma sono già sold-out Condividi:

Si sono aggiudicati sabato 6 marzo il gradino più alto del podio in un Festival di Sanremo senza precedenti. Per la prima volta a trionfare è la band pop-rock dei Maneskin con il brano “Zitti e buoni”. Sull’onda del grande successo che li sta travolgendo, sono state annunciate ieri le date milanesi del prossimo tour, dedicato ai successi del nuovo album “Teatro d’Ira-Vol.1”, in uscita il 19 marzo. Date che però sono già sold out.

I Maneskin al Mediolanum Forum di Assago approfondimento Maneskin a Sanremo 2021 con Zitti e buoni: il testo È successo poche ore dopo la pubblicazione della prima data live. Il concerto dei Maneskin previsto per la serata del 18 dicembre 2021 è andato sold-out in poco meno di sei ore. Un risultato strabiliante per la band che si è fatta conoscere ad X-Factor e che ora si trova a calcare palchi importantissimi, come quello del prossimo Eurovision Song Contest del 22 maggio. La vista dei biglietti letteralmente “andati a ruba”, ha convinto tutti, band e organizzatori, a raddoppiare anche il 19 dicembre, nello stesso palazzetto. Protagonista delle serate sarà il rock e la presentazione del nuovo album in studio intitolato “Teatro d’Ira-Vol.1”, in uscita nelle prossime settimane. In scaletta si aggiungeranno molto probabilmente anche i successi della band, da “Chosen” brano d’esordio nel talent show a “Torna a casa”, fino all’ultimo successo radiofonico dal titolo “Vent’anni”, dedicato proprio a tutti i giovani della generazione Z.