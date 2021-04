MTV Movie & TV Awards 2021, l'evento in programma il 17 maggio

Si avvicinano gli MTV Movie & TV Awards 2021 , atteso evento che andrà in scena il prossimo 16 e 17 maggio al Palladium di Los Angeles. Due notti dedicate alle migliori produzioni dello scorso anno. In Italia lo show verrà trasmesso in lingua originale dalle 3 del mattino del 17 maggio, mentre gli MTV Movie & TV Awards 2021 Unscripted andranno in onda il giorno dopo, sempre alla stessa ora. Per vedere la diretta sarà possibile sintonizzarsi su MTV al canale 130 di Sky e in streaming su NOW, o ancora su MTV Music, canale 131 e canale 704 di Sky.

MTV Movie & TV Awards 2021, i favoriti in gara

Sono molti i favoriti di questa edizione degli MTV Movie & TV Awards 2021, ma tra i programmi che hanno raggiunto il più alto numero di candidature non possiamo non citare “WandaVision”, “The Mandalorian”, “The Boys” e “Emily In Paris”, riconosciuti quasi all’unanimità tra i prodotti televisivi più interessanti dell’ultimo anno da pubblico e critica.

Tra i protagonisti più apprezzati, invece, spiccano nomi come: Zendaya, Anya Taylor-Joy, Emma Corrin, Pedro Pascal, Giancarlo Esposito e molti altri. In gara anche Chadwick Boseman, scomparso lo scorso anno, in nomination per “Ma Rainey’s Black Bottom”, in corsa anche per gli Oscar 2021. Sarà un’edizione molto combattuta, comunque, perché raccoglierà tra le nomination moltissimi dei grandi prodotti di successo della passata stagione e, nonostante i favoriti di cui sopra, non è detta l’ultima parola, in quanto il voto da casa e quello della critica possono riservare ancora molte sorprese.

Categorie e candidati agli MTV MOVIE & TV AWARDS 2021:

Best Movie

Borat - Seguito di film cinema

Judas and the Black Messiah

Promising Young Woman

Soul

To All the Boys: Always and Forever

Best Show

Bridgerton

Cobra Kai

Emily in Paris

The Boys

WandaVision

Best performance in a movie

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Zendaya – Malcolm & Marie

Best performance in a show

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Elizabeth Olsen - WandaVision

Elliot Page – The Umbrella Academy

Emma Corrin – The Crown

Michaela Coel – I May Destroy You

Best Hero

Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

Gal Gadot – Wonder Woman 1984

Jack Quaid – The Boys

Pedro Pascal – The Mandalorian

Teyonah Parris – WandaVision

Best Kiss

Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks

Jodie Comer & Sandra Oh – Killing Eve

Lily Collins & Lucas Bravo – Emily in Paris

Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison – Never Have I Ever

Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor – Bridgerton

Best Comedic Performance

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Eric Andre – Bad Trip

Issa Rae – Insecure

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Leslie Jones – Coming 2 America

Best Villain



Aya Cash – The Boys

Ewan McGregor – Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Giancarlo Esposito – The Mandalorian

Kathryn Hahn – WandaVision

Nicholas Hoult – The Great

Breakthrough Performance

Antonia Gentry – Ginny & Georgia

Ashley Park – Emily in Paris

Maria Bakalova - Borat - Seguito di film cinema

Paul Mescal – Normal People

Regé-Jean Page – Bridgerton

Best Fight

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) – Final Funhouse Fight

Cobra Kai – Finale House Fight

The Boys – Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront

WandaVision – Wanda vs. Agatha

Zack Snyder’s Justice League – Final Fight vs. Steppenwolf

Most Frightened Performance

Elisabeth Moss – The Invisible Man

Jurnee Smollett – Lovecraft Country

Simona Brown – Behind Her Eyes

Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor

Vince Vaughn – Freaky

Best Duo