Eclissi lunare totale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Eclissi totale lunare di settembre 2025, le immagini dal mondo. FOTO
Era l'evento astronomico del 2025. Il fenomeno viene anche soprannominato "luna di sangue", perché il satellite terrestre appare agli osservatori tinto di un particolare colore acceso tra il rosso e l'arancione
- Alta nel cielo, la luna di stanotte era anche apparentemente più grande di una normale Luna piena. Da tre anni non era possibile ammirare dall'Italia un fenomeno simile: l'ultima eclissi totale di Luna visibile dal nostro Paese era stata infatti quella del 16 maggio 2022 ed è stato impossibile osservare dal nostro Paese la più recente, del 14 febbraio 2025, avvenuta alla 6 del mattino, quando la Luna stava tramontando (nella foto la Luna ripresa a Torino)
- Nel nostro Paese ci siamo persi le prime fasi dell'eclissi, in cui la luna piena entrava nella penombra terrestre, ma abbiamo potuto osservare quasi tutta la fase di totalità dell'eclissi in cui la luna si colora di rosso, completamente immersa nell'ombra proiettata dalla Terra. Era dal 2019 che non ci capitava
- Il massimo dell’eclissi è avvenuto qualche minuto dopo, alle 20.15, mentre alle 20.50 è terminata la fase di totalità ed intorno alle 22 il suggestivo spettacolo celeste si è concluso
- Sono stati numerosi gli eventi di osservazione dal vivo e online organizzati in tutta Italia e nelle zone in cui il fenomeno era visibile, vale a dire la maggior parte dell'Europa, l'Asia, l'Australia e l'Africa. Non è stato invece possibile ammirare l'eclissi dagli Stati Uniti
- L’eclissi di Luna ha sempre esercitato un grande fascino sull’umanità, alimentando superstizioni, miti e leggende. In molte culture antiche, l’oscuramento del disco lunare era considerato un presagio di sventure o il segno della collera divina. In Kazakistan, ancora nell’Ottocento – racconta Ferreri – si credeva che un drago divorasse la Luna durante l’eclissi
- Ecco alcune foto dell'eclissi di ieri sera. Qui siamo a Kiev
- Un'immagine dell'eclissi catturata a Praga
- Un'altra immagine dell'eclissi sui cieli di Praga
- Un'immagine dell'eclissi catturata a Yangon
- Un'immagine dell'eclissi catturata a Dubai
- Un'immagine dell'eclissi catturata a Berlino