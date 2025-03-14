Luna Piena del Mais ed Eclissi lunare totale di settembre

La Luna Piena del Mais, nota anche come "Full Corn Moon", è la Luna piena di settembre, che nel 2025 si verificherà il 7 settembre. Questo nome, di origine nordamericana, è legato alla raccolta del mais che tradizionalmente avviene in questo periodo. Quest’anno diventerà rossa perché coincide con l’eclissi lunare totale. Il 7 settembre ci sarà infatti un’eclissi che sarà splendidamente visibile dall’Italia per tutta la serata, con la fase di totalità che durerà circa un’ora e venti minuti. Era dallo storico 27 luglio 2018 che non si ammirava una eclissi totale di questa bellezza e durata sui cieli italiani, in un orario ottimale come quello di una serata di fine estate.