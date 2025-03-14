Luna Piena del Mais ed Eclissi lunare totale di settembre

La Luna Piena del Mais, nota anche come "Full Corn Moon", è la Luna piena di settembre, che nel 2025 si verificherà il 7 settembre. Questo nome, di origine nordamericana, è legato alla raccolta del mais che tradizionalmente avviene in questo periodo. Quest’anno diventerà rossa perché coincide con l’eclissi lunare totale. Il 7 settembre ci sarà infatti un’eclissi che sarà splendidamente visibile dall’Italia per tutta la serata, con la fase di totalità che durerà circa un’ora e venti minuti. Era dallo storico 27 luglio 2018 che non si ammirava una eclissi totale di questa bellezza e durata sui cieli italiani, in un orario ottimale come quello di una serata di fine estate.
Quando vederla
La Luna sorgerà alle ore 19:40, proprio quando la fase di totalità sarà iniziata. Ci vorranno una ventina di minuti abbondante per osservare il naturale colore rosso che si verifica durante una eclissi, perché la Luna ha bisogno di levarsi sopra l’orizzonte e uscire dalla fascia crepuscolare dovuta al tramonto del Sole.Dalle ore 20:00 circa, la Luna inizierà ad essere ancora più rossa, mentre alle ore 20:53 uscirà dalla fase di totalità ed entrerà nella fase di parzialità. A quel punto, il colore inizierà gradualmente a passare dal rosso dell’eclissi al grigiastro, al nero e poi al classico colore della Luna, nel momento in cui anche la fase di parzialità sarà terminata. Sarà una eclissi molto bella, tutti da Nord a Sud Italia avremo la possibilità di osservarla in modo nitido, meteo ovviamente permettendo.
