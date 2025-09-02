Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di settembre

Esplora tutte le offerte Sky
Il cielo di settembre 2025, gli eventi astronomici da non perdere

Scienze
©Ansa

Questo mese sono tanti gli appuntamenti per gli appassionati di astronomia: un equinozio, un'eclissi solare e una lunare, il brillante Saturno, Venere nascosta dietro la Luna e molto altro ancora

ascolta articolo

A settembre 2025, si verificheranno diversi eventi astronomici interessanti, tra cui un'eclissi lunare totale il 7 settembre e un'eclissi solare parziale il 21 settembre. Inoltre, Saturno sarà in opposizione il 21 settembre, e si verificherà l'equinozio di settembre il 22 settembre. Durante l’eclissi la Luna assumerà una suggestiva tonalità rossastra causata dalla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre – un fenomeno spesso chiamato “Luna di sangue”. L’eclissi sarà visibile da Europa, Asia, Australia, Africa, America settentrionale occidentale, America meridionale orientale, Oceani Pacifico, Atlantico e Indiano, Artico e Antartide. Durante l’evento, la Luna si troverà nella costellazione dell’Aquario. Non è necessario alcuno strumento per l’osservazione, ma un binocolo o un piccolo telescopio permetteranno di cogliere meglio le sfumature di colore sulla superficie lunare.

Eclissi solare parziale – 21 settembre

Il 21 settembre sarà una giornata imperdibile per gli appassionati del cielo. Oltre all’opposizione di Saturno, una parte del mondo assisterà a un’eclissi solare parziale. Tra le 17:29 e le 21:53 GMT, la Luna passerà davanti al Sole, oscurandone fino all’85,5% del disco. Lo spettacolo sarà visibile da Australia, Nuova Zelanda, Antartide e Isole del Pacifico.

Ecco gli eventi principali:

  • 7 settembre: eclissi totale di Luna, visibile da gran parte dell'Asia e dell'Australia occidentale, e anche dall'Italia;
  • 21 settembre: saturno in opposizione, il pianeta sarà più luminoso e visibile per tutta la notte;
  • 22 settembre: equinozio di settembre, segna l'inizio dell'autunno astronomico;
  • 12 settembre: occultazione lunare delle Pleiadi, un evento in cui la Luna transiterà davanti alle Pleiadi, un ammasso stellare visibile a occhio nudo;
  • 19 settembre: congiunzione di Venere, Luna e Regolo, con la possibilità di osservare un'occultazione lunare di Venere, secondo Star Walk.  

