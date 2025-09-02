Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di settembre

Questo mese sono tanti gli appuntamenti per gli appassionati di astronomia: un equinozio, un'eclissi solare e una lunare, il brillante Saturno, Venere nascosta dietro la Luna e molto altro ancora

A settembre 2025, si verificheranno diversi eventi astronomici interessanti, tra cui un'eclissi lunare totale il 7 settembre e un'eclissi solare parziale il 21 settembre. Inoltre, Saturno sarà in opposizione il 21 settembre, e si verificherà l'equinozio di settembre il 22 settembre. Durante l’eclissi la Luna assumerà una suggestiva tonalità rossastra causata dalla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre – un fenomeno spesso chiamato “Luna di sangue”. L’eclissi sarà visibile da Europa, Asia, Australia, Africa, America settentrionale occidentale, America meridionale orientale, Oceani Pacifico, Atlantico e Indiano, Artico e Antartide. Durante l’evento, la Luna si troverà nella costellazione dell’Aquario. Non è necessario alcuno strumento per l’osservazione, ma un binocolo o un piccolo telescopio permetteranno di cogliere meglio le sfumature di colore sulla superficie lunare.