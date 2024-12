Introduzione

Vincere la dipendenza da smartphone, azzerare i consumi di alcol, smettere di fumare e assumere 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Sono alcuni dei 10 consigli degli esperti dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per un 2025 all'insegna della salute e del benessere. L'obiettivo del decalogo infatti, si legge sul sito, è "mettere a fuoco alcune delle scelte che possono fare del 2025 l'anno giusto per migliorare davvero la nostra salute fisica e mentale, senza trascurare l'ambiente in cui viviamo che è essenziale per il nostro benessere e il mondo digitale nel quale è facile cadere nella trappola delle fake news".