Introduzione

L'ultimo report del ministero della Salute sull'alcol in Italia vede un lieve aumento del numero di donne consumatrici nel corso dell'anno (dato che rimane comunque inferiore rispetto agli uomini). Crescono inoltre i consumatori occasionali e fuori pasto, mentre calano quelli giornalieri. Per quanto riguarda i giovani, a preoccupare resta l'abitudine del binge drinking, praticata dal 15%.

"A tutt'oggi - ha commentato il ministro della Salute Orazio Schillaci - il consumo dannoso di alcol resta una criticità, tanto da indurre molti Paesi ad adottare raccomandazioni sul consumo di bevande alcoliche, suggerendo la prudenza, come esprime con chiarezza il concetto condiviso dalla comunità scientifica internazionale che si sintetizza con la frase less is better".